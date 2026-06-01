Песков: Румыния не дала ответа на предложение Путина передать дрон на экспертизу

Администрация президента России не получила никакого ответа от румынских властей на предложение Владимира Путина передать на экспертизу обломки упавшего в городе Галац дрона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ночью 29 мая беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в румынском городе Галац. Двух человек госпитализировали с ожогами. Власти Румынии заявили, что беспилотник принадлежал России, и обвинили страну в нарушении международного права.

Вечером того же дня Владимир Путин предложил передать российской стороне обломки беспилотника для экспертизы. Пока не будет заключения экспертизы, сказал он, говорить о том, кому принадлежал беспилотник, будет спекуляцией.