Снегоболотоход насмерть придавил хозяина при выезде из кювета
В Приозерском районе 47-летний мужчина погиб под управляемым им снегоболотоходом. Трагедия произошла 31 мая около 16:40 в СНТ «Электрон», сообщили в главке МВД по Петербургу и Ленобласти.
По данным полиции, водитель на вездеходе CFMOTO CFORCE 1000 EPS пытался выехать из кювета, но не справился с управлением. Транспортное средство упало на мужчину, он скончался на месте.
В момент происшествия погибший был без мотошлема и защитной экипировки, уточнили в ведомстве.