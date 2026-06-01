Петербургское УФАС вынесло предупреждение Fitness House из-за навязывания рекламы

В региональное управление Федеральной антимонопольной службы обратился гражданин с жалобой на сеть фитнес-клубов Fitness House из-за несогласия с получением его разрешения на рассылку рекламы компании. В договоре с клубом предусмотрена одна галочка сразу на несколько документов, включая согласие на получение рекламы. УФАС сочло, что форма договора противоречит требованиям Закона о рекламе, и выдало предупреждение об устранении нарушений.

Как следует из сообщения УФАС, в ходе рассмотрения заявления ведомство установило, что при регистрации клиент дает согласие с условиями оферты, правилами клуба и условиями обработки персональных данных, а отказаться от условий какого-либо из документов нельзя. Галочка — одна. При этом во всех указанных документах присутствует текст согласия на рекламную рассылку.

«Закон о рекламе запрещает рекламу без согласия. При этом согласие на получение рекламы должно быть добровольным. Форма договора противоречит требованиям Закона о рекламе. Действия фитнес-клуба ограничивают конкуренцию и нарушают положения статьи 14.8 Закона о защите конкуренции»,— говорится в решении УФАС.

Fitness House выдано предупреждение об устранении допущенных нарушений. В срок до 25 июня 2026 года фитнес-клубу необходимо исключить положения о безальтернативном согласии на получение рекламы, а также изменить содержание формы для покупки абонемента на сайте. Как уточнили в пресс-службе Санкт-Петербургского УФАС, в случае если нарушения не будут устранены в указанный срок, будет заведено антимонопольное дело, а затем, если нарушение будет установлено, компании грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей.

Александра Тен