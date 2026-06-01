Кувейт предостерег Иран от ударов по своей территории

Министерство иностранных дел Кувейта выразило осудило удары со стороны Ирана. Несколько часов назад армия страны сообщала, что ПВО отражают атаку ракет и беспилотников.

«Государство Кувейт сохраняет за собой полное право принимать необходимые меры для обеспечения своей безопасности и защиты своей территории, возлагая на Иран полную ответственность за эти преступные нападения в соответствии с международным правом»,— сообщается в заявлении ведомства в X.

В Кувейте находятся три крупные американские базы: Кэмп-Арифджан, Али-Аль-Салем и Кэмп-Бьюринг. Утром 1 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ответном ударе по авиабазе, с которой США атаковали иранский остров. До этого Центральное командование США (CENTCOM) отчитывалось об уничтожении иранских систем ПВО, наземных пунктов управления и двух ударных БПЛА в районе Горук и на острове Кешм.

