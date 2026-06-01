Глава петербургской клиники «Абриелль» избежала наказания за смерть пациентки

Суд признал владелицу клиники пластической хирургии «Абриелль» Марию Бурлову виновной в гибели пациентки. Ей назначили 2,5 года ограничения свободы, однако от отбывания наказания освободили из-за истечения срока давности. С осужденной также взыскали 2 млн рублей в пользу потерпевшей стороны.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Госпожа Бурлова провела женщине несколько сложных операций за одно посещение и не обеспечила надлежащего послеоперационного контроля

Следствие установило, что Бурлова провела женщине несколько сложных операций за одно посещение и не обеспечила надлежащего послеоперационного контроля. В результате были упущены признаки острой недостаточности, приведшей к смерти. Вину подсудимая не признала, суд переквалифицировал обвинение на причинение смерти по неосторожности.

Кроме ограничения свободы, Бурловой запретили заниматься врачебной практикой на два с половиной года. Иск потерпевших удовлетворен частично — из 5,5 млн рублей суд взыскал 2 млн.

Кирилл Конторщиков