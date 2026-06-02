Финтех? Фантех!

Российский финтех сегодня стоит перед новой развилкой. Он уже стал лучшим в мире: переводы и платежи работают за секунды, комиссии по многим продуктам отсутствуют или приближены к минимальным, а заявки на кредиты рассматриваются еще до того, как человек заканчивает их оформлять. Это подтверждают и клиенты, у которых есть опыт работы с финансовыми организациями других стран. Даже вопросы адаптации, которые стояли перед нами еще несколько лет назад, сейчас отошли на второй план — банковский сектор нашел новые точки роста, несмотря ни на что, и показал этот маршрут другим отраслям.

Но мы в Альфа-Банке прагматики и неизбежно задаемся вопросом: что дальше? В этих условиях самое время — переизобрести рынок и себя вместе с ним.

Новые возможности есть, но лежат они не там, куда все мы привыкли смотреть. Технологические сервисы начинают конкурировать не функциональностью, а тем, какие эмоции и впечатления получает человек от взаимодействия с ними. Насколько банк вовлекает, насколько понимает контекст жизни человека и насколько человеку приятно взаимодействовать с ним и его проектами.

Это большие изменения, но чтобы их внедрить, российскому финтеху нужно поменять не так много — всего лишь одну букву в слове «финтех». Именно это мы и делаем в Альфа-Банке. Мы принимаем фантех как новую идеологию банковского сервиса и уже воплощаем ее.

Что это значит на практике? Банк должен наполнять привычные процессы новыми впечатлениями, обогащать эмоционально, казалось бы, функциональные вещи. Добавлять в них элемент магии или чуда.

По сути, мы добавляем в банковскую сферу механики, которые раньше были характерны прежде всего для сферы развлечений: персонализация, игровые сценарии, эмоциональный дизайн. Визит в офис банка становится полноценным впечатлением, а не рутинной бюрократической процедурой, а оплата покупок сопровождается не поиском карточки в кармане, а просто взглядом на экран терминала. К этому присоединяются офлайн-впечатления: концерты, выставки и другие события, вдохновленные и организованные банком.

Эту идею мы заложили в концепцию стенда Альфа-Банка на ПМЭФ в этом году. В центре — классический пантеон как образ привычного представления о банке. Альфа-Банк буквально выходит за эти рамки: вокруг его карты выстроены лайфстайл-сервисы, эмоции и новые форматы взаимодействия — все то, чем современный банк становится для человека за пределами финансовых трансакций.

Фантех — большой новый тренд не только для банков. Так будут развиваться маркетплейсы, городские сервисы, государственные платформы и цифровые продукты в целом. У критиков возникнет вопрос: не подменяем ли мы суть банка и вообще серьезного бизнеса? Здесь важно подчеркнуть, что фантех — это не излишнее упрощение, а очеловечивание. Банк продолжит ответственно относиться к коммуникации с потребителями. Мы гарантируем прозрачность и предлагаем только те решения, которые им действительно понятны и полезны.

Почему мы идем по этому пути именно сейчас? Во-первых, люди, особенно экономическое активное население, показывают признаки цифровой усталости: клиенты из всех демографических групп тонут в идентичных функциональных решениях. Во-вторых, технологии созрели для тонкой работы. И агентские сервисы, использующие искусственный интеллект, и только возникающие ИИ-ассистенты не просто помогают решать повседневные задачи, но уже обладают если не эмпатией, то эмпатичными качествами при общении с людьми. Миллиарды людей в мире воспринимают это позитивно. Мы, как банк, видим этот тренд и успешно применяем его в своей индустрии. В-третьих, ИИ анализирует не только трансакции, но и контекст жизни — путешествия, хобби, культурные предпочтения. Это позволяет действовать более персонализированно, то есть проактивно предлагать людям наиболее подходящие решения, а не только реагировать на конкретные запросы.

Ставки и комиссии — больше не главный мотиватор для людей. Клиентская лояльность сегодня строится на глубине эмоционального следа: люди, получившие персонализированный опыт (от адаптивного интерфейса до приглашения на закрытое мероприятие), значительно чаще взаимодействуют с банком. Инвестиции в такие механики окупаются не через платный буфет, а через снижение стоимости удержания и рост пожизненной ценности клиента.

Именно поэтому Альфа-Банк сознательно выбирает путь фантеха. И это, конечно, не просто замена одной буквы. Это выбор в пользу будущего, где финансы перестают быть холодной необходимостью и становятся источником позитивных эмоций, доверия и подлинной вовлеченности. Мы верим, что банк может и должен быть не только надежным партнером, но и творцом запоминающихся моментов.

Владимир Верхошинский, главный управляющий директор Альфа-банка