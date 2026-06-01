Таиланд упростит правила въезда для туристов с 1 октября

С 1 октября в Таиланде запустят мобильное приложение THIM. Через него туристы смогут заполнить цифровую карту прибытия TDAC перед въездом в страну. Власти рассчитывают, что это ускорит прохождение контроля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Правила въезда для туристов не меняются, но нововведение упростит заполнение карты прибытия. В приложении можно создать профиль, отсканировать паспорт, оформить данные на семью и быстрее обновлять информацию при следующих поездках. В итоге на проверку данных будет уходить до 40 секунд, а весь процесс на границе займет около 3 минут.

Главный плюс THIM — путешественнику не надо каждый раз заново вводить все данные перед поездкой, уточняет АТОР. При этом окончательно подтвердить карту прибытия в Таиланд по-прежнему можно будет только в течение 72 часов до прибытия.

Все туристы с 2025 года обязаны перед въездом в Таиланд заполнить TDAC. Она заменила бумажную миграционную карточку, которую раньше выдавали в самолете или на границе. Сейчас TDAC можно оформить на официальном сайте. THIM пока запущен в пилотном режиме. До 1 октября туристы могут использовать как сайт TDAC, так и новое приложение.

В мае правительство Таиланда одобрило сокращение срока безвизового режима с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран, в том числе России. Комитет по визовой политике Таиланда намерен отдельно для каждой страны определить, какой тип визы является наиболее подходящим, «принимая во внимание все аспекты безопасности и экономики».