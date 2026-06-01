Подросток погиб от взрыва газового баллона в гараже под Всеволожском

Следственный отдел по Всеволожску Ленобласти возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Трагедия произошла 31 мая в деревне Борисова Грива, сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в гараже, расположенном в 20 метрах от жилого дома на улице Грибной, взорвался газовый баллон, из-за чего погиб 13-летний подросток.

На место выезжали руководители следственного отдела, криминалисты, полиция и эксперт. Назначены необходимые экспертизы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Карина Дроздецкая

