В Казани на полгода ограничат движение на улице Габдуллы Тукая

В Казани на улице Габдуллы Тукая с 3 июня по 31 декабря введут временное ограничение движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Причиной стала реставрация фасада объекта культурного наследия регионального значения — пивоваренного завода Александровых («Восточная Бавария» Петцольда).

Ранее сообщалось, что после реставрации территория пивоваренного завода Петцольда станет многофункциональным пространством, где разместятся офисы, магазины и кафе.

Анна Кайдалова