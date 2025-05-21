В Казани идет реставрация пивоваренного завода Петцольда — памятника промышленной архитектуры конца XIX века. Об этом сообщает пресс-служба комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани идут работы по восстановлению пивоваренного завода Петцольда

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия В Казани идут работы по восстановлению пивоваренного завода Петцольда

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Основное внимание уделяется двум зданиям комплекса: «Подвалу» (Литер 9) и «Леднику» (Литер 10). Работы проводятся поэтапно. На первом этапе специалисты выполнили противоаварийные мероприятия, включая демонтаж аварийной кровли и разбор внутренних конструкций, находящихся в критическом состоянии. Особое внимание было уделено гидроизоляции кирпичных стен подвала и укреплению трещин в кладке с помощью инъектирования, что позволило стабилизировать наиболее уязвимые части здания.

Сейчас начался второй этап реставрации, направленный на усиление железобетонных перекрытий и сводов системы «Монье», которые являются характерными элементами промышленной архитектуры того периода. Эти работы призваны сохранить историческую подлинность здания, обеспечив его долговечность и безопасность.

После завершения работ территория завода станет многофункциональным пространством, где разместятся офисы, магазины и кафе.

При этом в здании будут установлены современные инженерные системы, а планировка помещений будет адаптирована для новых задач, но с сохранением исторической ценности объекта.

Артём Дергунов