В Казани идут работы по восстановлению пивоваренного завода Петцольда
В Казани идет реставрация пивоваренного завода Петцольда — памятника промышленной архитектуры конца XIX века. Об этом сообщает пресс-служба комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.
В Казани идут работы по восстановлению пивоваренного завода Петцольда
Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия
Основное внимание уделяется двум зданиям комплекса: «Подвалу» (Литер 9) и «Леднику» (Литер 10). Работы проводятся поэтапно. На первом этапе специалисты выполнили противоаварийные мероприятия, включая демонтаж аварийной кровли и разбор внутренних конструкций, находящихся в критическом состоянии. Особое внимание было уделено гидроизоляции кирпичных стен подвала и укреплению трещин в кладке с помощью инъектирования, что позволило стабилизировать наиболее уязвимые части здания.
Сейчас начался второй этап реставрации, направленный на усиление железобетонных перекрытий и сводов системы «Монье», которые являются характерными элементами промышленной архитектуры того периода. Эти работы призваны сохранить историческую подлинность здания, обеспечив его долговечность и безопасность.
После завершения работ территория завода станет многофункциональным пространством, где разместятся офисы, магазины и кафе.
При этом в здании будут установлены современные инженерные системы, а планировка помещений будет адаптирована для новых задач, но с сохранением исторической ценности объекта.