Челябинского риелтора осудили за обналичивание маткапитала на 12 млн рублей

Центральный районный суд Челябинска признал виновной риелтора в мошенничестве при получении материнского капитала и попытке мошенничества (ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). За обналичивание 12 млн руб. ее приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в 2019-2023 годах местная жительница была в сговоре с директором кредитного потребительского кооператива «Оптима капиталь». Вместе они помогали желающим обналичить средства маткапитала. Риелтор предоставляла в региональное отделение СФР документы с ложными сведениями о выдаче южноуральцам займов для улучшения жилищных условий. Таким образом она похитила по 24 сертификатам на маткапитал на сумму 12 млн руб. Кроме того, риелтор пыталась похитить еще 580 тыс. руб.

Фигурантка взята под стражу в зале суда.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, директору «Оптима капиталь» назначили наказание в виде четырех лет условного лишения свободы. Но в ноябре 2025 года Челоблсуд заменил условный срок реальным.

Виталина Ярховска