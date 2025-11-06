В Челябинске директору кредитной организации ужесточили приговор за мошенничество

Челябинский областной суд заменил условный срок на реальный директору кредитного потребительского кооператива «Оптима капиталь», признанного виновным в мошенничестве с материнским капиталом. Решение первой инстанции обжаловала прокуратура, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Приговор директору «Оптима капиталь» вынес Центральный районный суд Челябинска. Фигуранту назначили четыре года условного лишения свободы с пятилетним испытательным сроком и штрафом 40 тыс. руб. Суд установил, что в 2017-2023 годах руководитель похитил средства материнского капитала, сговорившись предварительно с риелторами, которые помогали обналичить деньги владельцам сертификатов. Он направлял в социальный фонд ложные документы о предоставлении займов для улучшения жилищных условий. Таким образом соучастники получили более 28,2 млн руб. по 56 сертификатам материнского капитала. Они также покушались на хищение еще 580 тыс. руб. выплаты.

Срок лишения свободы и размер штрафа, назначенные директору «Оптима капиталь» не изменились.