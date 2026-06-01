Гости ПМЭФ тратят денег втрое больше туристов

Участники Петербургского международного экономического форума тратят 3,5 тыс. рублей в день — почти втрое больше обычных туристов. Такие данные приводит «СберИндекс». Самый заметный рост расходов — в премиальных ресторанах (+16% к чеку) и ювелирных магазинах (чеки выше в девять раз). При этом петербуржцы в дни форума реже пользуются такси и каршерингом из-за роста цен, сообщает РБК.

Траты на одежду и обувь увеличиваются в шесть раз

Аналитики выяснили, что эффект ПМЭФ носит локальный характер и затрагивает преимущественно дорогой сегмент. В десяти самых дорогих ресторанах и кафе города средний чек в период форума на 16% выше, чем в остальные дни июня. Траты участников на одежду и обувь превышают обычные в шесть раз, на подарки и цветы — в пять раз, в общепите — в три раза.

Кирилл Конторщиков