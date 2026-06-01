В Новокуйбышевске детский лагерь «Салют-2» будет закрыт «в целях безопасности»

В Новокуйбышевске детский лагерь «Салют-2» (относится к МАУ Самары) в этом году не будет принимать отдыхающих «в целях безопасности». Об этом сообщил глава Самары Иван Носков.

В Самаре откроются 11 детских лагерей, 8 из которых — муниципальные. Они примут более 10 тыс. детей. Во всех оздоровительных центрах провели ремонт «разной степени масштабности и сложности».

«Особое внимание при проверке готовности уделил вопросам безопасности. С сотрудниками провели инструктажи, отработали алгоритм действий на все случаи. Полностью освещать все принятые меры не буду, но, например, стеклопакеты усилили бронепленкой — в нештатной ситуации она предотвратит “дождь” из осколков стекла»,— отметил Иван Носков.

В конце апреля Самара, Сызрань и Новокуйбышевск подверглись массированной атаке БПЛА. В Сызрани обрушился подъезд жилого дома, погибли девочка и ее бабушка, пострадали 12 человек. В Самаре пострадали шесть человек. В Новокуйбышевске погибла женщина. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

Сабрина Самедова