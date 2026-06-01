«Детский люкс перестал быть нишей только очень богатых родителей»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: MONCLER Фото: MONCLER

Сегодня, в День защиты детей, и давайте поговорим о детской моде — тем более что за последние годы она неожиданно превратилась в один из самых быстрорастущих сегментов люксовой индустрии. Речь уже не про «детские линии» как милое дополнение к взрослым коллекциям. По данным Future Market Insights, мировой рынок премиальных продуктов для детей в 2026 году оценивается уже в $46-47 млрд, а к 2036 году аналитики прогнозируют рост до $80 млрд и более. И это на фоне довольно сложной ситуации во многих других фэшн-категориях. При этом аналитики подчеркивают: детский люкс перестал быть исключительно нишей «очень богатых родителей» и становится частью обычного потребления клиентов премиальных брендов.

Business of Fashion в последние годы регулярно пишет, что детская одежда во многих регионах показывает результаты лучше части взрослых фэшн-категорий. Особенно активно растет Азия, где детская мода становится важным маркером статуса. Показательно, какие бренды оказываются лидерами этого сегмента: Dior Kids, Gucci Kids, Burberry Children, Fendi Kids, Moncler Enfant. То есть лучше всего работают бренды с очень узнаваемой визуальной ДНК. Рынок детской моды сегодня все меньше зависит только от вкуса родителей. Все чаще желаниями управляют популярные у детей социальные сети и персонажи.

Анна Минакова