«Самой любопытной новинкой я бы назвал кольцо FreeSense Ring Ultra»

2 июня в Тайбэе стартует выставка Computex. Одна из главных глобальных витрин, где производители электроники показывают железо «следующего сезона» для геймеров, создателей контента и бизнеса. Среди анонсов мероприятия заметно выделяется Acer. К своему 50-летию бренд подготовил крупное обновление нескольких линеек устройств, а заодно демонстрирует, что классический производитель ПК вышел за рамки одних только ноутбуков и мониторов.

В экспозиции компании есть носимая электроника, очки дополненной реальности, игровые приставки, ноутбуки, планшеты и электротранспорт. Выглядит как почти законченная экосистема вокруг пользователя. Самой любопытной новинкой я бы назвал гаджет из нового для бренда класса устройств — умное кольцо FreeSense Ring Ultra. Сценарий использования знакомый: отслеживание активности, здоровья и сна.

Еще одна оригинальная новинка — умный значок Aspire Badge. Это небольшой цифровой «бейдж» с цветным экраном, который можно использовать как персональное компактное табло: выводить картинки и анимации, подсказки, пиктограммы. Есть у него и прикладная сторона — световые сигналы, тревожные уведомления и режимы повышенной видимости в темноте, которые могут пригодиться детям и подросткам.

Отдельным блоком на Computex у Acer идут очки. Модель GI0 — это устройство с голосовым ассистентом. Очки работают в паре со смартфоном, умеют подсказывать информацию, переводить речь в реальном времени, распознавать объекты и вести фото- и видеозапись от первого лица. А версия дополненной реальности AR Vision GR0 подключается к смартфону или ноутбуку и создает перед глазами виртуальный экран с диагональю как у домашнего кинотеатра.

Геймерам Acer привезла новую портативную консоль Predator Atlas 8. Это полноценный Windows-девайс с 8-дюймовым дисплеем, мощными графическими возможностями и активным охлаждением — по сути, карманный игровой ПК. Любителям стационарного формата готовят 27-дюймовый монитор с поддержкой 3D-изображения — Predator XB273K 3D. В ассортименте новинок бренда также профессиональный монитор, ультрабуки, планшеты и электросамокат.

Александр Леви