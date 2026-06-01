В Мюнхене запустят первое в Германии роботакси

Компании Uber, Nvidia и Autobrains объявили о планах запустить в Мюнхене роботакси. Сервис будет сочетать предоставление услуг для заказа такси Uber, созданную Nvidia платформу для беспилотного вождения Nvidia Drive Hyperion и разработки в этой сфере израильского стартапа Autobrains.

В заявлении компаний не сообщаются детали о том, когда такое такси начнет работу, но, по данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, это произойдет уже в этом году. Компании отмечают, что для начала работы им нужно получить одобрение германского регулятора. Также сообщается, что один автомобиль с ПО Autobrains уже ездит по Мюнхену в тестовом режиме.

Беспилотные такси уже сравнительно широко используются в США и Китае. Первый подобный сервис в Европе появился в начале мая в хорватском Загребе.

Яна Рождественская