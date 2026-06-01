Дмитрий Квартальнов покинул пост главного тренера минского «Динамо»

Минское «Динамо» объявило об уходе Дмитрия Квартальнова с поста главного тренера команды. Сообщается, что специалист возглавит другой клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

По информации газеты «Спорт-Экспресс», Квартальнов займет пост главного тренера ярославского «Локомотива». Ранее должность покинул канадец Боб Хартли. В завершившемся сезоне КХЛ «Локомотив» во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.

Дмитрий Квартальнов первым в истории КХЛ провел 1000 матчей в качестве главного тренера. На протяжении карьеры он руководил череповецкой «Северсталью», новосибирской «Сибирью», московским ЦСКА, «Локомотивом» и казанским «Ак Барсом».

Минское «Динамо» специалист возглавлял с апреля 2023 года. В прошедшем сезоне белорусская команда заняла второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В play-off клуб дошел до второго раунда, где всухую — 0:4 — уступил «Ак Барсу».

Таисия Орлова