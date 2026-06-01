Немецкий бизнес официально возвращается на ПМЭФ спустя несколько лет

Германия направит официальную делегацию бизнеса на Петербургский международный экономический форум — впервые за последние несколько лет. Как пояснил глава Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, предприниматели хотят защитить инвестиции в РФ объемом более €100 млрд и сохранить позиции на рынке, куда активно заходит Китай, пишут РИА Новости.

Предприниматели хотят защитить инвестиции в РФ объемом более €100 млрд

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Предприниматели хотят защитить инвестиции в РФ объемом более €100 млрд

Среди участников — глава «Эконивы» Штефан Дюрр и управляющий Globus Томас Брух. По данным ВТП, сейчас в России работает около 1600 немецких компаний, их оборот в 2025 году составил €20 млрд. При этом двусторонний товарооборот упал ниже €10 млрд — до 2022 года он превышал €59 млрд. ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня, свое участие ранее подтвердили более 130 стран.

Кирилл Конторщиков