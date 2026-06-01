Акционеры ММК утвердили решение об отказе от дивидендов за 2025 год

Акционеры Магнитогорского металлургического комбината (ММК) утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2025 год. Об этом сказано на портале раскрытия информации по итогам проведенного акционерами годового собрания.

Совет директоров ММК в конце апреля рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год. Последний раз ММК выплачивал их по итогам первого полугодия 2024 года.

ММК (MOEX: MAGN) — один из крупнейших мировых производителей стали. По итогам 2025 года компания получила чистый убыток по МСФО в 14,86 млрд руб. против прибыли в 79,7 млрд руб. годом ранее.