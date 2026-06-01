Два лесных пожара потушили в Тюменской области за сутки

За сутки на территории Тюменской области ликвидировали два лесных пожара на площади 140 га, сообщили в региональном департаменте лесного комплекса. В воскресенье новых возгораний не было зафиксировано, к утру 1 июня не было действующих пожаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сегодня в Ишимской авиазоне установлен средний уровень пожарной опасности, в Тобольской и Тюменской — низкий, в Уватской опасности нет. Во вторник в Уватской авиазоне прогнозируется низкий уровень, в среду уровень в Тюменской может подняться до среднего.

Напомним, 30 мая на территории Тюменской области площадь двух лесных пожаров увеличилась с 54 га 29 мая до 115 га. Регион находился на четвертом месте среди российских регионов по площади возгорания.

Ирина Пичурина