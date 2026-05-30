Площадь лесных пожаров в Тюменской области увеличилась в два раза за сутки

На территории Тюменской области площадь двух лесных пожаров увеличилась с 54 га 29 мая до 115 га 30 мая, следует из данных ФБУ «Авиалесоохрана». Как сообщили в учреждении, в целом в России действуют 22 лесных пожара общей площадью в 21 541 га. Наиболее крупные из них действуют в Хабаровском крае (на территории в 20 714 га), Омской области (440 га), Республике Коми (170 га). Тюменская область находится на четвертом месте среди российских регионов по площади возгорания.

В «Авиалесоохране» подчеркнули, что на тушении всех пожаров в стране задействовано 1,2 тыс. человек, 155 ед. техники и 13 воздушных судов. За сутки лесопожарные службы потушили 35 лесных пожара общей площадью 1 249 га в 15 регионах России. В учреждении отметили, что с начала года 87,6% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Власти Тюменской области ввели особый противопожарный режим в регионе 28 апреля. Он предусматривает запрет на посещение леса, сжигание сухой травы и мусора, разведение костров, проведение пожароопасных работ и использование пиротехники.

В 2025 году режим действовал с 5 апреля по 8 сентября. За то время в Тюменской области зафиксировали 19 лесных и 144 ландшафтных пожара. Губернатор Александр Моор тогда отметил, что это значительно меньше, чем в 2024 году.

