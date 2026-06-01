«Локомотив» продлил контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Березкиным

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» подписал новый контракт с нападающим Максимом Березкиным. Соглашение рассчитано до конца сезона-2027/28.

Также пресс-служба клуба сообщила о заключении двухлетнего контракта с защитником Даниилом Мисюлем. В завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии казанский «Ак Барс» со счетом 4:2.

24-летний Максим Березкин провел за «Локомотив» 382 матча и записал в свой актив 177 (59 голов + 118 результативных передач). На драфте Национальной хоккейной лиги нападающий был выбран клубом «Эдмонтон Ойлерс» под 138-м номером. На счету 25-летнего Даниила Мисюля 285 игр за «Локомотив», в которых он набрал 37 (10 + 27) очков. Оба хоккеиста являются воспитанниками ярославского клуба.

Фотогалерея

Кубок дома

Игроки ХК &quot;Локомотив&quot; на Советской площади показывают Кубок Гагарина болельщикам

Фото: Правительство Ярославской области

Чемпионский парад начался у &quot;Арены-2000&quot;, затем автобус проследовал к Советской площади

Фото: Правительство Ярославской области

По пути болельщики махали и сигналили чемпионам

Фото: ХК «Локомотив»

Нападающие Артур Каюмов и Никита Кирьянов с Кубком в автобусе фотографируются

Фото: ХК «Локомотив»

Игроки &quot;Локомотива&quot; приветствуют болельщиков

Фото: ХК «Локомотив»

Защитник Мартин Гернат в чемпионском автобусе

Фото: ХК «Локомотив»

Хоккеист машет ярославцам

Фото: ХК «Локомотив»

Нападающие Александр Радулов и Максим Шалунов показывают Кубок ярославцам

Фото: ХК «Локомотив»

Сюрприз от болельщиков

Фото: ХК «Локомотив»

Нападающий Егор Сурин оставляет автограф на джерси

Фото: ХК «Локомотив»

Слева направо: Александр Елесин, Павел Красковский и Даниил Исаев на параде с Кубком

Фото: ХК «Локомотив»

Болельщики радостно приветствовали хоккеистов

Фото: ХК «Локомотив»

Оставляли автографы хоккеисты и на друг друге

Фото: ХК «Локомотив»

Александр Радулов с Кубком на параде

Фото: ХК «Локомотив»

Нападающий Максим Березкин

Фото: ХК «Локомотив»

Нападающий &quot;Локомотива&quot; Егор Сурин с Кубком Гагарина в автобусе

Фото: ХК «Локомотив»

Защитник Даниил Мисюль и вратарь Даниил Исаев

Фото: ХК «Локомотив»

Болельщики встречают чемпионский автобус в центре

Фото: ХК «Локомотив»

Вынесли Кубок из автобуса капитан &quot;Локомотива&quot; Александр Елесин (слева) и нападающий Александр Радулов (справа)

Фото: Правительство Ярославской области

На Советской площади &quot;Локомотив&quot; ждали не менее 8 тысяч болельщиков. До приезда команды на площади транслировали решающий матч молодежки &quot;Локо&quot;, которая в тот момент выиграла Кубок Харламова

Фото: Правительство Ярославской области

Болельщики стремились дотронуться до главного трофея КХЛ

Фото: Правительство Ярославской области

Капитан «Локомотива» Александр Елесин (справа): «Отдельная благодарность всем болельщикам, вы были с нами в самые трудные минуты, и вы по праву заслуживаете этого праздника. Мы вас все очень любим»

Фото: Правительство Ярославской области

Капитан «Локомотива» Александр Елесин: «Хочу поблагодарить команду. Каждый игрок жертвовал собой в память о тех парнях. Знаете, нас могут не любить, мы можем кому-то не нравиться, но мы заставили себя уважать, и это только начало»

Фото: Правительство Ярославской области

К болельщикам со сцены обратился наставник &quot;Локомотива&quot; Боб Хартли. Его первая фраза прозвучала на русском языке: &quot;Я говорю по-русски чуть-чуть. Ярославль, мы чемпионы!&quot;

Фото: Правительство Ярославской области

Болельщики пришли с флагами &quot;Локомотива&quot;, плакатами и в атрибутике клуба

Фото: Правительство Ярославской области

Боб Хартли: &quot;Ярославль – это город чемпионов. В заключение хотелось бы сказать: продолжайте болеть за эту команду. Продолжайте поддерживать этих ребят. Потому что они выиграют снова, а я буду также болеть как вы, буду их самым большим болельщиком!&quot;

Фото: Правительство Ярославской области

Главному тренеру Бобу Хартли губернатор вручил одну из высших наград Ярославской области – Почетный знак Алексея Петровича Мельгунова

Фото: Правительство Ярославской области

Болельщики с плакатом

Фото: ХК «Локомотив»

Начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов вручил главному тренеру ХК «Локомотив» Бобу Хартли знак «За развитие ОАО «РЖД»

Фото: Правительство Ярославской области

Нападающие Артур Каюмов (слева) и Никита Кирьянов (справа) с Кубком

Фото: Правительство Ярославской области

Маскот &quot;Локомотива&quot; был в золотой короне и красном плаще

Фото: Правительство Ярославской области

Нападающий Александр Радулов (слева) со сцены: &quot;Кубок не рядом, а кубок дома. Спасибо вам большое. Вы лучшие болельщики в мире. Это действительно хоккейный город. Пацаны, вы лучшие второй год подряд. Но это еще не конец, это только начало. Мы пойдем дальше&quot;

Фото: Правительство Ярославской области

Автор победной шайбы Максим Шалунов с Кубком

Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в честь ХК &quot;Локомотив&quot; будет названа улица, проспект или площадь в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Нападающий ХК &quot;Локомотив&quot; Егор Сурин с Кубком

Фото: Правительство Ярославской области

Нападающий ХК &quot;Локомотив&quot; Максим Березкин с Кубком на сцене на Советской площади

Фото: Правительство Ярославской области

Президенту ХК &quot;Локомотив&quot; Юрию Яковлеву планируют присвоить звание почетного гражданина Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Изображение Радулова

Фото: ХК «Локомотив»

Защитник &quot;Локомотива&quot; Рушан Рафиков со сцены обращается к болельщикам

Фото: Правительство Ярославской области

Рушан Рафиков дает автограф

Фото: ХК «Локомотив»

Автограф на кепке &quot;Локомотива&quot;

Фото: ХК «Локомотив»

&quot;Дважды чемпионы&quot;

Фото: ХК «Локомотив»

