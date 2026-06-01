«Локомотив» продлил контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Березкиным

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» подписал новый контракт с нападающим Максимом Березкиным. Соглашение рассчитано до конца сезона-2027/28.

Также пресс-служба клуба сообщила о заключении двухлетнего контракта с защитником Даниилом Мисюлем. В завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии казанский «Ак Барс» со счетом 4:2.

24-летний Максим Березкин провел за «Локомотив» 382 матча и записал в свой актив 177 (59 голов + 118 результативных передач). На драфте Национальной хоккейной лиги нападающий был выбран клубом «Эдмонтон Ойлерс» под 138-м номером. На счету 25-летнего Даниила Мисюля 285 игр за «Локомотив», в которых он набрал 37 (10 + 27) очков. Оба хоккеиста являются воспитанниками ярославского клуба.

Таисия Орлова