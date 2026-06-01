В Москве к концу недели потеплеет до 26 градусов

На этой неделе в Москве ожидается постепенное повышение температуры. К выходным воздух в столице прогреется до 26°С, заявила «Интерфаксу» ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

По словам синоптика, в пятницу и субботу ожидается «такая летняя, переменная облачность». Ночью будет 9–14°С, днем 21–26°С. Недалеко от Московского региона расположен атмосферный фронт, который переместится в столицу, поэтому есть вероятность кратковременного дождя, уточнила госпожа Паршина.

Прошедший май в Москве стал самым теплым за последние семь лет: средняя температура воздуха в прошлом месяце составила 15,5°С. По прогнозу Гидрометцентра, 1 и 2 июня в Москве ожидается 18–20°С.