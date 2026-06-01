Май в Москве стал самым теплым за последние семь лет

В мае средняя температура воздуха в Москве составила 15,5°С, что на 1,9 градуса выше климатической нормы. Прошедший месяц был первым теплым маем в Москве за последние семь лет, заявил синоптик Михаил Леус.

Минимальная температура месяца была зафиксирована 11 мая и составила –0,6°С, максимальная — 30,4°С 21 мая. В течение месяца в городе были обновлены три суточных температурных рекорда.

В мае в Москве выпало 74 мм осадков или 121% месячной нормы. По этому показателю месяц стал самым влажным за последние пять лет. 17 мая в городе выпало 28 мм осадков, что стало новым суточным рекордом.

По словам господина Леуса, июнь в столице ожидается без аномальной жары. В первой половине месяца температура ночью будет в пределах 10–15°С, днем — 20–25°С. По прогнозу Гидрометцентра, 1 и 2 июня в Москве ожидается 18–20°С, сегодня местами возможен кратковременный дождь.