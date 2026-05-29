Промышленное производство в Удмуртии увеличилось почти на 7% в январе—апреле

Объемы промпроизводства Удмуртии увеличились на 6,8% в январе—апреле 2026 года относительного аналогичного периода 2025-го, сообщили в Удмуртстате. По этому показателю республика заняла третье место в ПФО, разделив его с Татарстаном. В целом по РФ прирост 0,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Обрабатывающие производства республики за указанный период нарастили в объеме 17,5%. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло в 1,7 раза, прочих транспортных средств — в 1,6 раза. В полиграфической деятельности и копировании носителей информации рост на 10,1%.

«Допущен спад в производстве текстильных изделий в 2,5 раза, химических веществ и продуктов — в 1,9 раза, резиновых и пластмассовых изделий — в 1,4 раза, одежды, электрического оборудования – в 1,3 раза»,— говорится в сообщении.

Производство пищевых продуктов увеличилось на 10,5%, напитков — на 1,7%. Выпуск безалкогольных напитков снизился в 1,5 раза, мясных полуфабрикатов — в 1,3 раза, кондитерских изделий — на 11,6%, колбасных — на 6,7%, сыров — на 2,1%. При этом хлебобулочных изделий длительного хранения произведено в 1,4 раза больше, сливочного масла и масляных паста — в 1,3 раза, крупы — на 8,8%.

В добывающем секторе отмечено снижение на 4,7%, в энергетическом, тепло- и газоснабжении — рост на 0,3%. В отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений — снижение на 4,9%.