ЕГЭ по истории, химии и литературе написали 6,5 тыс. свердловчан

В Свердловской области стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена. 1 июня первые тесты по истории, химии и литературе написали 6,5 тыс. выпускников, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Около 2,5 тыс. человек выбрали для сдачи химию, столько же — историю, а 1,4 тыс. выпускников сдавали литературу. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) были напечатаны после инструктажа, старт экзаменов состоялся в 10:00.

Всего к участию в ЕГЭ 2026 года на Среднем Урале зарегистрировано более 20 тыс. человек, из них почти 18 тыс. — выпускники текущего года. Экзамены проходят в 170 пунктах проведения. За порядком следят около 7 тыс. сотрудников, еще 3,5 тыс. общественных наблюдателей осуществляют контроль за процессом. В аудиториях установлены камеры видеонаблюдения.

Пересдать один из экзаменов можно будет 8 и 9 июля, однако итоговый результат будет засчитан только со второй попытки.

В 2026 году выпускниками школ Свердловской области станут 72 тыс. человек. Многие из них продолжат обучение в средних профессиональных и высших учебных заведениях. Из школ Екатеринбурга в этом году выпустятся более 27 тыс. учащихся девятых и 11 классов.

Ирина Пичурина