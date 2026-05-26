Из школ Свердловской области выпустятся 72 тыс. человек

В 2026 году выпускниками школ Свердловской области станут 72 тыс. человек. Многие из них продолжат обучение в средних профессиональных и высших учебных заведениях, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Губернатор Денис Паслер поздравил выпускников, родителей и педагогов с Днем последнего школьного звонка. «Дорогие ребята, впереди у вас новый интересный и ответственный этап жизни. Уверен, что он будет достойным, потому что ваши родители, учителя и наставники заложили крепкий фундамент. Сегодня они волнуются вместе с вами, переживая о предстоящих экзаменах, и надеются на ваши будущие успехи. Желаю вам уверенно идти к своей цели, воплощать в жизнь самые смелые идеи, заветные мечты и планы»,— подчеркнул Денис Паслер.

Из школ Екатеринбурга в этом году выпустятся более 27 тыс. учащихся девятых и 11 классов. Около 1,3 тыс. ребят претендуют на получение медалей «За особые успехи в учении» I и II степеней. Мэр Алексей Орлов отметил, что выпускники могут поступить в вузы города и устроиться на работу в местные компании и предприятия. «Желаю вам сохранить верность школьной дружбе, добиться в жизни настоящего успеха, прославить делами и свершениями вашу школу и наш любимый город — Екатеринбург. Вперед к новым открытиям и победам! В добрый путь!»,— написал глава города в своем Telegram-канале.

Ирина Пичурина