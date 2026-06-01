Финляндия прекратила прием российских паспортов без биометрии

С 1 июня 2026 года Финляндия больше не принимает небиометрические загранпаспорта, выданные в России. До конца года действует переходный период — въезд возможен только при наличии финской или шенгенской визы, полученной до 1 июня. Новые визы будут оформляться исключительно владельцам паспортов с чипом.

Гражданам РФ рекомендуется оформить биометрический загранпаспорт нового образца

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Гражданам РФ рекомендуется оформить биометрический загранпаспорт нового образца

Ограничение введено МИД Финляндии. До 31 декабря 2026 года граждане РФ смогут пересекать границу по старым паспортам, если в них есть действующая финская виза или вид на жительство любой страны ЕС и Шенгена, выданные до 1 июня. После этой даты для въезда потребуется исключительно биометрический документ. Ранее аналогичные меры принял ряд других европейских государств. Финляндия пока сохраняет выдачу туристических виз россиянам.

