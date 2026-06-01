«Рабочие специальности переживают свой звездный час»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На фоне постоянных новостей об ИИ-новинках многие офисные работники готовятся к последствиям внедрения искусственного интеллекта. Тем временем молодые люди открывают для себя ценность профессий, которые нельзя автоматизировать. Квалифицированные рабочие специальности — от электриков и сварщиков до плотников — переживают свой звездный час на новом рынке труда.

Журнал Fortune рассказал историю Мэтта Панеллы, который с юных лет умел работать руками, но адаптировал свои навыки под современные реалии. Панелла вырос в семье строителей и уже в 15 лет пошел работать на стройку, так как семье нужны были деньги. Парень даже бросил школу, чтобы быть разнорабочим за $8 в час. На площадках он набирался опыта, а на профильных онлайн-форумах интересовался развитием. К 22 годам молодой человек, по его словам, вышел примерно на $200 тыс. в год благодаря сочетанию строительной работы и доходов от соцсетей.

Молодой строитель не только работал руками, но и решил развивать свой личный бренд. Его блоги под названием MattBangsWood («Мэтт стучит по дереву») собрали сотни тысяч подписчиков на разных платформах. Ролики с советами по каркасному строительству, инструментам и ремонту собирают миллионы просмотров.

Сейчас Панелла занимается не только контентом, но и недвижимостью: покупает дома, ремонтирует их, сдает или продает, а также работает над строительным софтом GEN1, который должен упростить проектирование домов. Его главный посыл — в профессию можно прийти и из офисной среды, и из самых низов. Все определяют дисциплина и умение доводить дело до конца.

Яна Лубнина