«Один из самых дорогих лотов стоит около 2,6 млрд руб.»

24 новых проекта было выведено в реализацию в Москве с начала года, однако в элитном и премиум-классах среди них вдвое больше, чем в бюджетном сегменте. По данным экспертов платформы bnMAP.pro, столичную экспозицию пополнили 14 новостроек комфорт-класса. При этом все эти дома построены исключительно по программе реновации, и количество квартир в продаже в них невелико — менее 180 лотов. В то же время проектов элитного и премиум-класса вышло всего девять, однако на них приходится почти 400 лотов в продаже. То есть дорогих квартир в новых проектах оказалось значительно больше, и лишь один новый проект относится к бизнес-классу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Динамика последнего года только подтверждает этот тренд, отмечают эксперты. Доля комфорт-класса в общем объеме предложения Старой Москвы планомерно сокращается за счет более дорогих сегментов. Если в мае прошлого года на комфорт-класс приходилось почти 45% от общего числа лотов, то к январю 2026 года его доля снизилась до 39%, а в мае 2026 года уже не превышала отметку в 36%.

Один из самых дорогих лотов среди новых проектов этого года стоит около 2,6 млрд руб. Он расположен в Тверском районе. Если же рассматривать все лоты Старой Москвы, не только новые проекты, то самое дорогое предложение — лот за 8,3 млрд руб., расположенный в элитном проекте в Хамовниках. Для сравнения, самый доступный по цене лот в Старой Москве сейчас можно подобрать в районе Соколиная Гора. Его стоимость — 5,2 млн руб.

Светлана Бардина