Модная нынче комбуча особенно популярна среди поклонников здорового питания. Этот напиток живого брожения напоминает холодный чай, но слегка газированный и с интересной кислинкой. К тому же в нем практически нет сахара, что привлекает любителей диет.

В Китае эпохи Цин его считали лекарством, способным наполнить человека энергией. Бабушки наши китайских трактатов не читали, но комбучу тоже уважали. Приятно попить кисленького в жару. Правда, именовали они ее иначе — чайным грибом, и доставали не в магазинах здоровых продуктов, а готовили сами в трехлитровой банке, где в чайном растворе плавала склизкая круглая медуза, которую и называли чайным грибом.

По-научному она зовется зооглея — симбиоз дрожжей и бактерий, которые превращают чай в газированный напиток с привкусом фруктов. В промышленности для производства комбучи используют большие чаны и пастеризацию, а саму зооглею публике не показывают. Не стоит ей знать, как готовятся иные блюда и напитки. Комбуча из их числа.

Павел Шинский