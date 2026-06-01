«Он обогатил мировой пейзаж изображениями острова Шпицберген»

Думаю, не будет преувеличением сказать, что история искусств — наука не совсем объективная. Особенно в сфере посмертного признания заслуг художника. Вариант с Винсентом Ван Гогом, которого признали только после его ухода, случай хрестоматийный. Гораздо больше историй, когда имя художника, пусть и признанного при жизни, постепенно уходит в тень, а затем и почти стирается из анналов.

Вот русский художник-пейзажист Иван Шультце (1874-1939), он из немцев, что уже не прибавляет веса в истории русского искусства. Был обласкан вниманием императорской семьи, ходил на курсы к художнику Константину Крыжицкому при Академии художеств с одной из великих княжон, да и живопись его нравилась высокопоставленной публике. Иван Федорович работал в стиле, который принято именовать «люминизмом», от латинского lumen — «свет» — когда полотно словно светится изнутри. Классический представитель люминизма — Архип Куинджи, который, кстати, учил Шультце. Он происходил из очень богатой семьи, после революции уехал в Европу, так что закреплению его фамилии в отечественной художественной истории ничто не способствовало.

Между тем современники Шультце весьма ценили. Он, кстати, чуть ли не первым обогатил мировой пейзаж изображениями острова Шпицберген, куда направлен был с экспедицией, организованной дядей. Французские критики практически всерьез устраивали проверку его работ на предмет освещения ими темных комнат. Сейчас в Петергофе, в Большой оранжерее, открыта крупнейшая экспозиция работ этого, до сих пор малоизвестного на родине, художника. Она состоит из 50 картин из собрания Фонда И.Ф. Шультце, который основал и поддерживает давно живущий в Швейцарии коллекционер и арт-исследователь Вадим Гончаренко. Слово Вадиму, моему, кстати, старинному приятелю:

«Также в экспозицию входят работы из частных коллекций в России — это люди, которые приобрели его картины на Западе и вернули их назад в Россию, сделав большое дело в репатриации русского искусства на родине».

Стремление Вадима продвигать, пропагандировать наследие выдающегося русского пейзажиста Ивана Шультце вызывает огромное уважение. Мы возвращаем в историю отечественного искусства имена, которыми можно гордиться.

Дмитрий Буткевич