Есть весьма популярный вид спорта, где странных правил достаточно много — это теннис. Взять хотя бы систему начисления очков, которая, мягко говоря, неоднозначна. В каждом гейме за победу в розыгрыше спортсмену начисляют дважды по 15 баллов, а потом 10. Так что же это за цифры: 15, 30 и 40?

Самая популярная версия связана со средневековой Францией, где играли в же-де-пом («игра ладонью») — прародителя современного тенниса. Для подсчета очков там использовали циферблат, и четверть часа (то есть 15 минут) казалась весьма удобной единицей отсчета. Правда, из этой стройной схемы выпадает последнее число — ведь тогда оно должно быть 45, а не 40. Говорят, что сначала так и было, но потом после французов игру полюбили англичане. И для того чтобы ускорить процесс, вместо forty five («сорок пять») начали произносить только «сорок».

Но надо сказать, что эта версия не единственная. Есть альтернатива: например, что числа — это расстояние в ярдах, на которое взявший розыгрыш спортсмен мог придвинуться к сетке. Кстати, в объявлении счета в теннисе есть еще один любопытный нюанс. «Ноль» здесь называют love («любовь»). Но на самом деле это слово созвучно с французским uf («яйцо»), которое имеет значение «ноль».

Хотя тут тоже возможны варианты. Кто-то говорит, что слово пошло от фламандского lof, что значит «честь». Но в итоге даже сейчас для людей, далеких от спорта, счет в теннисе порой звучит неожиданно. Например, fifteen-love означает 15:0.

Владимир Осипов