Концерн General Motors торжественно открыл новый дизайн-центр в городе Пасадена, штат Калифорния. А чтобы событие это стало еще более заметным, представил концептуальные пикап и внедорожник под рабочим названием Hummer X. Многие тут же подумали: «ага, наконец-то». У конкурентов из Ford несколько лет назад снова появилась в линейке модель Bronco. И это не какая-то электрифицированная бесформенная игрушка — такой вектор нам старательно в последние годы задает китайский автопром — а настоящий внедорожник с нарочитым ретродизайном. Машина удачная, много раз я уже видел в Москве, то есть люди покупают, несмотря на сложности параллельного импорта и конечную цену, несопоставимую с американской.

Свой ответ уже подготовил Jeep, существенно обновив свой Wrangler. Что касается Hummer, то последняя важная новость, которую мы слышали от бренда, было начало выпуска полностью электрической модели GMC Hummer EV. Огромный внедорожник на батарейках начали выпускать в 2022 году, но особым успехом он не пользуется. Увы, представленные Hummer X — это даже не прототипы, а автомобили, которые служат тестовой площадкой для новых идей, технологий и материалов.

Главная идея — меньше клея, меньше сварки. В качестве креплений в основном применяются болты и защелки. Идея не новая, но сейчас, когда у человечества появилась возможность печатать детали, в том числе и металлические, на 3D-принтере, она заиграла новыми красками. Представьте, вы живете где-то в Африке, у вас на американской машине что-то сломалось. Но вы вместо того, чтобы ждать несколько месяцев запчасть с американского завода, печатаете ее у себя в мастерской, по лицензионному файлу, который вам прислала автомобильная компания. И не привариваете ее, а прикручиваете. Так вот, подобных деталей в конструкции Hummer X целых 57%. Идеи идеями, но жалко, что модель не пойдет в серию. Посмотрите в сети, выглядят концептуальные Hummer очень даже убедительно.

Дмитрий Гронский