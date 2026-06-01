Хочется думать, что наши тела — образцы идеальной конструкции, шедевры, созданные самой природой. На самом деле это не безупречный механизм, а импровизация эволюции. Мы не были спроектированы с нуля. Именно поэтому у нас есть особенности, с которыми приходится мириться. Ученые обсуждают, что, например, позвоночник изначально не был рассчитан на вертикальное положение. Когда люди встали на две ноги, ему пришлось нелегко. Из-за чего сегодня многие сталкиваются с болью в спине и другими проблемами.

Даже в наших глазах есть эволюционные компромиссы, которые кажутся нелогичными, но работают идеально. Свету приходится преодолевать слои нервных волокон, чтобы добраться до сетчатки, а мозгу — самостоятельно дорисовывать так называемые слепые пятна там, где наше зрение бессильно. Зубы тоже напоминают о прошлом. В отличие от акул, нам выдается всего два комплекта, что, признаться честно, не очень удобно. А зубы мудрости практически постоянно становятся источником проблем. Они хоть и не бесполезны, но уже плохо помещаются в современную человеческую челюсть, которая гораздо меньше той, что была у наших предков.

И это лишь три примера эволюционных компромиссов. Не говоря уже о некоторых органах и структурах, которые сохранились скорее по инерции. Эволюции и не нужно стремиться к идеалу. Ей надо решать задачу выживания здесь и сейчас, работая с тем, что уже есть. Так что наши тела — не чертежи гения, а скорее история изменений, записанная в каждой клетке. Самое интересное, что это еще не финальная версия.

Анна Кулецкая