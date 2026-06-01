На продажу выставили здание бывшей Магнитогорской швейной фабрики. Объект оценили в 300 млн руб. с НДС, указано на платформе «Авито».

Имущественный комплeкс площадью 20,9 тыс. кв. м помещений с земельным учacтком площадью около 3,8 гa имеет дeйcтвующих аpендаторов и приносит доход. Дополнительные деньги он может приносить, если сделать ремонт и привлечь новых арендаторов. Из объекта можно сделать производственно-складской центр, офисно-деловой комплекс, мастерские, подчеркивает продавец.

Магнитогорская швейная фабрика была создана в 1932 году как мастерская по пошиву спецодежды для работников Магнитогорского металлургического комбината. В 1941 году была преобразована в фабрику, а в 1962-м предприятие переехало в производственное помещение на пересечении улицы Большевистской и проспекта Пушкина.

