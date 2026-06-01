Песков прокомментировал возможную отмену безвизового режима с Сербией

Решение о введении визового режима между странами принимают по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он отреагировал на обсуждаемую в Сербии отмену безвиза для россиян.

«Как правило, такие решения симметричны... Как только проработка по линии всех соответствующих ведомств с двух сторон будет завершена, то о результатах этой проработки вы узнаете»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Накануне глава комитета сербского парламента Драган Станоевич сообщил, что власти Сербии обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией. По его словам, Белграду это нужно для вступления в Евросоюз (ЕС). Сербия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, а статус кандидата на вступление страна получила в 2012-м.

Двусторонний безвизовый режим между Россией и Сербией действует с июля 2009 года. Он позволяет гражданам свободно находиться в странах без оформления виз до 30 дней.