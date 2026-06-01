Зарубежные СМИ: Как развивается новый виток конфликта между Израилем и Ливаном?

США не могут добиться перемирия между Иерусалимом и Бейрутом. 31 мая Белый дом пытался убедить стороны прекратить огонь, пишут зарубежные СМИ. По данным Axios, переговоры с лидерами стран вел госсекретарь США Марко Рубио. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о расширении операции на юге Ливана. Войска ЦАХАЛ, по его словам, должны укрепиться в местах, которые находились под контролем шиитской группировки «Хезболла». С середины апреля между боевиками и Западным Иерусалимом действует формальное перемирие. Впрочем, стороны не раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня. Подробнее о новом витке конфликта — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Все выходные Марко Рубио общался с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу мирных переговоров между странами. Госсекретарь США предложил план, который допускает «постепенную деэскалацию», пишет Reuters со ссылкой на чиновника из Госдепартамента. В качестве первого шага Вашингтон просил прекратить все боевые действия как со стороны «Хезболлы», так и Израиля. Источники отмечают, что ливанский лидер попытался продвинуть эту идею и добиться соглашения. Однако в парламенте страны ответственность на прекращение огня возложили на Израиль, отметив, что боевики «Хезболлы» и так готовы к перемирию.

В свою очередь израильские чиновники не надеются на мирное решение конфликта и попросили власти США расширить удары ЦАХАЛа по Бейруту, отмечает The Jerusalem Post. Представители еврейского государства допускают, что в Белом доме дадут «зеленый свет» атакам на столицу Ливана. Поскольку дипломатического прогресса нет как в переговорах США и Ирана, так и в диалоге между израильскими и ливанскими властями. Армия Израиля, тем временем, уже подобралась к оплоту «Хезболлы» в районе Эн-Набатии, отмечает газета. Военные продвинулись на 20 км за израильско-ливанскую границу. The Jerusalem Post напоминает, что в середине апреля войска ЦАХАЛ преодолели половину этого расстояния.

В выходные израильская армия захватила замок Бофор, построенный еще во времена крестовых походов, сообщает Associated Press. За 900 лет крепость занимали войска Саладина, египетские мамлюки, османы и боевики из Палестины. ЦАХАЛ уже контролировал этот замок со времен первой войны с Ливаном вплоть до 2000 года. Новый захват крепости имеет для Израиля скорее символическое значение, говорят собеседники агентства. В конечном итоге ЦАХАЛ может отказаться от него, несмотря на то, что министр обороны Израиля Исраэль Кац уже пообещал включить Бофор в буферную зону на юге Ливана, заключают эксперты Associated Press.

CNN отмечает, что замок крестоносцев все еще остается стратегически важным, он расположен на возвышенности и открывает вид на реку Литани, которую пересекала армия Израиля. По словам представителей ЦАХАЛ, из крепости боевики «Хезболлы» руководили военными действиями и совершали вылазки.