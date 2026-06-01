Дикий спрос уперся в вязкий грунт

В Анапе открылся летний туристический сезон. Частично подготовлено 4,5 км песчаных пляжей. Бизнес надеется на 3 млн неорганизованных туристов этим летом, а местные отельеры предупреждают, что все зависит от реакции первых приехавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Побережье Анапского района занимает 50 км пляжей. Из них 15 км — это каменистые или галечные заходы в море. Еще почти 30 км — охраняемые природные территории с песчаными берегами (там работ по очистке не ведется). На центральном пляже уже показательно поставили шезлонги.

С утра 1 июня заработали спасатели. Хотя в Анапе сейчас дожди, а вода после холодной весны может прогреться только к середине июня. По словам блогера из Анапы Юрия Озаровского, который ссылается на региональные власти, уже в июле могут открыть все песчаное побережье:

«Власти говорят, что скорость завоза песка увеличена на 50%. Это дает надежду, что завоз в Витязево закончат не 17 июля, как планировалось, а уже в июне. Также ждем решения по тем территориям, которые не будут отсыпаться. У нас есть Благовещенское — там установлены навесы, шезлонги, сделаны дорожки. Пляжные территории увеличивают минимум на 50 см. А волны — вот сейчас был шторм — не заходят на новый песок. Если будут какие-то утечки, то, в принципе, по береговой линии их будет легко ликвидировать».

Местный бизнес особого интереса к организованному отдыху в Анапе — а тем более к санаториям или детским лагерям — не видит. Но курорт вновь ожидает поток дикого туризма. Лучшие билеты на скорые поезда из Москвы разбирают за считанные минуты, рассказывает вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:

«В 2026 году у Анапы карт-бланш после провального 2025-го, когда поток упал больше чем на 70%. Год назад Анапа приняла 1,5 млн туристов, в этом году мы явно ждем больше 3 млн человек. Открываются новые отели, причем нужно не забывать, что Анапа — самый главный регион в России по количеству отелей "все включено". Естественно, люди будут сюда приезжать, да они уже едут. Понятно, что Анапа оттягивает туристов в первую очередь у Сочи».

Песок на пляжи отгружают круглосуточно, отчитываются власти. Заявлено, что грунт, «максимально близкий по составу» к тому, что тут был, везется из ближайших карьеров. Качество каждой партии подтверждается в лаборатории. Но в новом песке на берегу находят глину и камни, говорит руководитель организации добровольцев «ССЛ» Жанна Рыбак:

«Отреагировав на некоторое возмущение жителей, начали просеивание. Насколько оно будет успешно, сложно сказать, потому что толщина завезенного песка около 50 см. Проборонить на глубину можно, а вот просеять сложновато. При любом воздействии, например дождя или штормовой волны, вода будет смешиваться с этой песчано-глиняной смесью. Заграждений нет, прибрежная зона так или иначе будет подвержена размытию».

В соседнем с Анапой Темрюкском районе между тем разгорается свой скандал. В море вдобавок к мазуту с «Волгонефти» и нефтепродуктам Туапсинского НПЗ попало 4 тыс. тонн пальмового масла. С середины февраля на побережье его находят волонтеры. Спустя два месяца после запроса депутата Госдумы в местную прокуратуру выяснилось, что в порту Тамань, где есть причал по перевалке пищевых и растительных масел, был пожар. Вовремя остановить разлив масла не успели из-за шторма.

Александра Абанькова, Александр Мезенцев