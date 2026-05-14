Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Николаевка в Донецкой народной республике, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Село расположено в 15 км к северо-востоку от Волновахи по дороге через Бугас.

«Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Николаевка», — сообщается в канале ведомства в «Макс».

До этого в сводках Минобороны село упоминалось 21 января. Сообщалось, что российские военнослужащие улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям противника в районах четырех населенных пунктов ДНР, в том числе Николаевки.