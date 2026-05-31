AFP: при взрыве на северо-востоке Мьянмы погибли как минимум 59 человек

При взрыве в деревне Каунгтуп на северо-востоке Мьянмы погибли по меньшей мере 59 человек, еще более 70 получили ранения. Об этом сообщило AFP со ссылкой на пожелавшего остаться неизвестным спасателя, прибывшего на место происшествия.

По данным AFP, среди погибших — как минимум шесть детей. По сведениям BBC, в результате происшествия погибли как минимум 25 женщин и 30 мужчин. Как сообщало Associated Press, повреждения получили более 100 домов вблизи места взрыва.

Инцидент произошел в небольшой деревне, входящей в район Намкхам штата Шан. Этот район в нескольких километрах от границы с Китаем находится под контролем этнической вооруженной группировки Национальная армия освобождения Таанга (TLNA). Согласно заявлению группировки, взрыв произошел из-за случайной детонации хранившихся в этом месте взрывчатых веществ, используемых в горнодобывающей промышленности и добыче камня. Взрывчатка принадлежала TLNA, точная причина взрыва расследуется, указывается в публикации.

«В результате этого взрыва многие местные жители погибли, получили ранения, а их дома были повреждены», — отметили представители TLNA, не уточняя числа жертв.

Как сообщают AFP, многие повстанческие группы Мьянмы используют добычу драгоценных минералов для финансирования своей деятельности. TLNA, входящая в состав повстанческого «Альянса трех братьев», контролирует район Намкхам с момента наступления в конце 2023 года на силы военного правительства страны, пришедшего к власти двумя годами ранее. В октябре 2025 года центральное правительство и повстанцы при посредничестве Китая заключили перемирие.