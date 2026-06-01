В Ленобласти запретили продажу алкоголя на три дня

С 22:00 31 мая до 11:00 2 июня в регионе действует запрет на розничную продажу алкоголя. Ограничение ввели в связи с Международным днем защиты детей, который отмечается 1 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге 1 июня алкоголь продавать можно

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Петербурге 1 июня алкоголь продавать можно

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Нарушителям грозят штрафы и изъятие продукции. Исключение сделано для заведений общепита и магазинов беспошлинной торговли. Аналогичные запреты в Ленобласти действуют также в последнюю субботу июня (День молодежи) и 1 сентября (День знаний).

В Петербурге 1 июня алкоголь продавать можно. Однако в городе действует запрет в день праздника выпускников «Алые паруса», который пройдет в этом году 27 июня.

Карина Дроздецкая