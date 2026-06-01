Рекордсмен по числу матчей в АПЛ Джеймс Милнер завершил карьеру

Английский полузащитник Джеймс Милнер объявил о завершении карьеры. Об этом футболист сообщил в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Кажется, настало время завершить карьеру после 24 сезонов в Английской премьер-лиге (АПЛ.—“Ъ”). <...> Каждый клуб, который я представлял, сыграл огромную роль в моей жизни. Хочу поблагодарить всех, кто был к этому причастен: владельцев, персонал, тренеров, партнеров и болельщиков, которые поддерживали меня на протяжении всего пути»,— написал Милнер.

Джеймсу Милнеру 40 лет. На протяжении карьеры он выступал за «Лидс», «Суиндон Таун», «Ньюкасл», «Астон Виллу», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Брайтон». Ему принадлежит рекорд АПЛ по числу сыгранных матчей — 658.

В составе «Манчестер Сити» полузащитник стал двукратным чемпионом Англии. Вместе с «Ливерпулем» Милнер выиграл первенство страны, а также стал победителем Лиги чемпионов.

Таисия Орлова