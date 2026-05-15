Все без одного

В Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, завершилась регистрация участников предварительного голосования (праймериз) «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в Госдуму. О намерении получить мандаты заявили 106 кандидатов, включая девять действующих парламентариев и девять депутатов из региональных и городских дум. По мнению эксперта, власти заинтересованы в сохранении действующего состава депутатов Госдумы из-за его «сильных позиций».



Среди 106 претендентов на мандаты от регионов «тюменской матрешки» представлять интересы юга Тюменской области в Госдуме от ЕР планируют 42 кандидата, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов — по 42 и 22 человека соответственно.

Как следует из актуальных данных на сайте объединения, наибольшее число участников праймериз, 57, сообщили о намерении получить мандат по партийному списку, одержать победу в одномандатных округах рассчитывает 41 человек, попытаться одновременно избраться и от территории, и по единому округу планируют всего четверо.

Голосование за участников праймериз пройдет с 25 по 31 мая, утверждение его победителей в качестве претендентов на выборах — в июне. Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Общее количество мест в нижней палате российского парламента не поменяется — 450 депутатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в Госдуму, которые будут проводиться в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году.

Сегодня интересы Тюменской области в нижней палате российского парламента представляют четыре депутата от ЕР и по одному от «Новых людей» (НЛ) и КПРФ, ХМАО — три от ЕР и по одному от НЛ, ЛДПР и КПРФ, ЯНАО — два от ЕР.

Юг Тюменской области

За право выдвинуться в двух одномандатных округах на территории региона посоревнуется 21 кандидат, включая действующих депутатов Госдумы Ивана Квитку (четыре созыва) и Николая Брыкина (два созыва).

Господин Квитка, представляющий интересы жителей Заводоуковского округа (включает в себя два административных округа Тюмени и 12 муниципалитетов), заявил, что ЕР за пять лет выполнила все обязательства перед тюменцами по «Народной программе» партии. «Более 70 тыс. предложений тогда были внесены от Тюменской области. Результаты действия народной программы видны в каждом муниципалитете»,— отчитался он, пообещав, что продолжит разрабатывать новые законы с учетом «современных условий и предложений жителей».

Депутат от Тюменского округа (два административных округа Тюмени и 13 муниципалитетов) Николай Брыкин отметил, что усилит работу по благоустройству, улучшению жилищных условий и работы транспорта на территории региона. «Необходимо делать упор на социальную инфраструктуру развития сел и деревень, а не только сельского хозяйства»,— добавил он в числе своих ключевых задач.

Конкуренцию за место в партийном списке бывшему заместителю генерального прокурора РФ Эрнесту Валееву и двенадцатому чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову (оба избираются в Госдуму с 2011 года) намерены составить 22 кандидата.

Господин Валеев пообещал тюменцам в случае поддержки на выборах продолжить совершенствовать уголовное законодательство и работу силовых структур, чтобы государство получило «широкие возможности защищать права граждан».

«Должно быть ужесточено законодательство за насильственные преступления, а за иные преступления появиться возможность назначать наказания, не связанные с лишением свободы»,— предложил 76-летний парламентарий.

Анатолий Карпов признался, что ему близко отношение ЕР к «семье и нашей Родине». «Я хочу помочь ей в этом направлении. Улучшить качество жизни, проживающих на территории не только Тюменской области, но и всей России»,— обратился 74-летний депутат к тюменцам.

ХМАО

Единственным депутатом Госдумы от регионов «тюменской матрешки», отказавшимся от планов по переизбранию, стал экс-мэр Сургута Вадим Шувалов, который с 2021 года представляет Нижневартовский округ (Сургут и семь муниципалитетов). Политик заявил о планах перейти в Тюменскую областную думу, чтобы продвигать в ней реализацию проекта северного широтного пути для «повышения стабильности экономики».

Его место намерены занять восемь кандидатов, включая бывшего командира батальона «Югра», действующего депутата думы ХМАО Дмитрия Аксенова, который пообещал помогать после избрания «не только участникам СВО и членам их семей, но и пенсионерам, многодетным, молодежи».

Компанию господину Аксенову рассчитывают составить 34 претендента, включая бывшего генерального директора компании «Газпром трансгаз Югорск» Павла Завального (в Госдуме с 2011 года) и адвоката Ольгу Ануфриеву (в Госдуме с 2021 года).

Господин Завальный пообещал жителям своего Ханты-Мансийского одномандатного округа (Ханты-Мансийск и 14 муниципалитетов) добиться решений «для поддержания добычи нефти» и корректировки системы расчета пенсий для северян. «Она должна быть справедливой, поднимаю вопрос на всех площадках, предлагаю решения, но пока они не приняты, есть объективные причины. Но я сам северянин, и продолжу добиваться решения этого вопроса»,— подчеркнул 64-летний политик.

Ольга Ануфриева, претендующая на место в партийном списке в числе 24 кандидатов, сообщила, что за пять лет работы в Госдуме она запустила множество проектов в сфере налогового и бюджетного законодательства, и попросила югорчан вновь поддержать ее на выборах, чтобы добиться их «логического завершения».

«Надо курировать и продолжать контролировать исполнение тех задач, которые я уже начала»,— пояснила парламентарий.



ЯНАО

На Ямале, как и на юге Тюменской области, не ожидается изменений в составе депутатов Госдумы от региона. В числе 13 заявившихся для выдвижения по партийному списку кандидатов документы направил экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, среди девяти претендующих на выдвижение в единственном в регионе Ямало-Ненецком одномандатном округе — бывший директор государственно-правового департамента Ямала Дмитрий Погорелый.

Господин Кобылкин признался, что каждый день читает в письмах ямальцев о жалобах на помощь участникам СВО и их семьям, качество медицинских услуг, нехватку учителей, проблемы ветхого и аварийного жилья, работу управляющих компаний, тарифы, высокие цены, безработицу, низкие зарплаты и состояние дорог. Экс-губернатор подчеркнул, что власти должны «переключить рычаг экономики, чтобы перейти от адаптации к системному развитию».

«Нам предстоит снизить высокие ставки, восстановить объем инвестиций, увеличить доходы людей и компаний. Хлеб будет не легким, но северян этим не удивишь»,— подытожил он.

Дмитрий Погорелый добавил, что на Ямале необходимо установить справедливые северные надбавки и сделать авиаперелеты доступнее. «Нужно снимать избыточные барьеры для малого бизнеса в приполярных территориях. Люди хотят работать, а не выживать»,— отметил депутат.

Конкуренция пришла из дум

О планах представлять интересы «большой» Тюменской области в Госдуме заявили 26 сотрудников муниципальных учреждений и 17 работников компаний, семь руководителей организаций и предпринимателей, пять представителей общественных организаций, пять самозанятых, четыре работника государственных учреждений, учителя, работники вузов, студенты, участники СВО, чиновники из муниципальных администраций (всех по три), два безработных, пенсионер и помощник депутата Тюменской областной думы.

Посостязаться с действующими депутатами Госдумы за их мандаты намерены восемь депутатов региональных, городских дум и один мэр. О планах обойти Эрнеста Валеева и Анатолия Карпова при голосовании заявили депутаты Тюменской областной думы Ольга Швецова, Роман Чуйко, депутат гордумы Тюмени Владимир Сбитнев и председатель думы Тобольска Михаил Никитин. Госпожа Швецова пообещала в случае избрания поддерживать «хорошие инициативы» тюменцев, господа Чуйко и Сбитнев — «бороться с несправедливостью и чинить то, что сломано по чьей-то вине» и уделять внимание работающей молодежи, господин Никитин — создать «благополучные условия для земляков».

Занять место Ольги Ануфриевой намерены депутаты думы ХМАО Василий Филипенко, Николай Заболотнев и Татьяна Гоголева. Господин Филипенко подчеркнул, что жители Югры нуждаются в комфортной городской среде, господин Заболотнев заявил о необходимости продолжить знакомить ветеранов СВО с подрастающими поколениями, чтобы «историческая правда передавалась из уст в уста», госпожа Гоголева пообещала сохранить баланс между интересами коренных нардов и бизнеса.

Конкуренцию за мандат Дмитрию Кобылкину планируют составить депутат заксобрания ЯНАО Татьяна Бучкова и мэр Надыма Дмитрий Жаромских. Госпожа Бучкова, работавшая заместителем губернатора в правительстве господина Кобылкина, сообщила о необходимости «создать среду, где каждый сможет реализовать свои идеи, раскрыть потенциал, жить и развиваться на Ямале». Дмитрий Жаромских пообещал обеспечить землякам «достойный уровень жизни, социальную защищенность, возможности для реализации способностей».

Власти регионов «тюменской матрешки» отказались от значимых изменений в составе депутатского корпуса из-за его «достаточно сильных позиций в Госдуме», считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Некоторые депутаты, Дмитрий Кобылкин и Иван Квитка, являются системообразующими, золотым составом этого профессионального корпуса. Очень сильно эмоционально и технически вовлечены в работу Анатолий Карпов и Эрнест Валеев, несмотря на их возраст. Это сильный состав, и менять шило на мыло смысла нет»,— добавил политтехнолог.

Василий Алексеев