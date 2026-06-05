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«Профессионализм и кристальная репутация востребованы всегда»

Опубликован ежегодный рейтинг российских страховых брокеров по вознаграждениям: сборы не растут, конкуренция усиливается

Ассоциация профессиональных страховых брокеров (АПСБ) представляет шестой ежегодный рейтинг российских страховых брокеров, уникального института практической экспертизы рынка страховых услуг. Годовая суммарная выручка по страховому брокерскому рынку осталась практически неизменной: упала в пределах 1 процентного пункта (п. п.). Второй год подряд не меняется первая тройка брокеров, хотя ее доля падает, что свидетельствует о здоровой конкуренции. На вопросы “Ъ” отвечает Катерина Якунина, председатель совета АПСБ.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

— Второй год подряд (2024–2025) неизменна первая тройка лидеров среди страховых брокеров по составу и порядку: ООО «РК Страховой Брокер», ООО «Страховой брокер Сбербанка», ООО «Страховые брокеры АСТ». Это позитивно для рынка?

— Это просто факт, никак не влияющий на рынок. Три года назад тройка лидеров была другой.

— При этом третий год подряд (2023–2025) доля топ-3 снижается в суммарной выручке участников рейтинга страховых брокеров: 2023-й — 60%, 2024-й — 59%, 2025-й — 53%. Первый вывод, который напрашивается: такая динамика свидетельствует о здоровой конкуренции.

— Да, согласна. Брокерская комиссия, «уходящая» от лидеров, не исчезает. Она переходит к другим игрокам брокерского рынка в процессе здоровой конкуренции.

— Вы прогнозировали в 2025 году рост выручки рынка страховых брокеров «как минимум на 10%». Фактически годовая суммарная выручка в 2025 году по отношению к 2024 году осталась практически неизменной, даже снизившись примерно на 1%? Притом что в 2024 году выручка выросла на 12%, а в 2023 году — на 18% год к году. То есть прогноз не сбылся?! Какова причина?

— Пока прогноз не сбылся. Причины не новы: «дорогие» деньги, общая ситуация в экономике, переход клиентов с процентной комиссии на фиксированный размер комиссионного вознаграждения. Но в текущем году мы ждем позитивные изменения: во-первых, мы надеемся на дальнейшее снижение ставки ЦБ и, во-вторых, на рост страховых премий в имущественных видах.

— Удалось ли договориться с ЦБ об «одновременном представительстве» страхового брокера обеих сторон в страховой сделке? И если да, что это вам даст?

— К сожалению, ЦБ пока, полтора года спустя, все еще никак не прокомментировал нашу инициативу, в то время как брокерское сообщество на нее очень рассчитывает.

Во-первых, это наконец формализует давно сложившуюся на рынке практику. Во-вторых, это пойдет на пользу нашим клиентам-страхователям и позволит брокерам еще лучше отстаивать их интересы перед страховщиками.

— В прошлом году вы озвучили свои ожидания об «удвоении» количества страховых брокеров к 2030 году. Но по 2025 году этой тенденции не видно?

— Не соглашусь. За последние шесть месяцев, с ноября 2025 года, брокерские лицензии получили пять новых компаний. А один брокер, ранее планировавший сдать лицензию и в связи с этим вышедший из АПСБ, передумал и на днях подал заявление о повторном вступлении в ассоциацию.

С другой стороны, изменения в Закон о страховании, запрещающие оказывать посреднические услуги без получения официального статуса либо страхового агента, либо страхового брокера, о которых мы много говорили в прошлом году и на принятие которых так надеялись, вот уже три года лежат в Государственной думе практически без движения.

— Каковы основные статьи доходов для большинства брокеров в последние три-пять лет. Какова тенденция?

— С одной стороны — «классика», имущественные виды страхования и ДМС. ОСАГО все-таки не брокерский вид, как и накопительные виды страхования. Все больше растет доля комиссионного вознаграждения от новых видов страхования, в первую очередь киберрисков и ответственности директоров (D&O). С другой стороны, существенно выросла доля вознаграждения брокеров за консультационные услуги и участие в урегулировании убытков. Многие брокеры развивают сопутствующие сервисы по использованию ИИ в страховании.

— Как меняются в последние три-пять лет запросы и критерии интереса страховщиков в отношении страховых брокеров?

— Высокий профессионализм и кристальная репутация были востребованы всегда. Плюс креативность, оперативность и умение мыслить нестандартно. А также дополнительные сервисы, в том числе с использованием ИИ.

Беседовал Владислав Дорофеев

Вознаграждение по договорам об оказании услуг страхового брокера, 2022–2025 годы (тыс. руб.)*.

№ (по итогам 2025 года) Страховой брокер 2025 год 2024 год № (по итогам 2024 года) 2023 год 2022 год
1 ООО «РК Страховой Брокер» 5 156 512 5 579 796 1 4 579 402 3 477 220
2 ООО «Страховой брокер Сбербанка» 3 668 434 4 548 554 2 5 698 149 5 031 620
3 ООО «Страховые брокеры АСТ» 2 403 354 2 527 991 3 1 042 410 306 602
4 АО «Страховой Брокер Ремайнд» 1 765 216 849 462 6 1 174 752 1 675 162
5 АО «СБ РТ-Страхование» 1 221 483 895 335 5 778 183 804 643
6 ООО «Страховой брокер Эльбрус» 1 133 806 1 356 509 4 1 157 880 758 968
7 АО «Атомный Страховой Брокер» 842 802 687 541 8 532 311 504 447
8 ООО «Горизонт СБ» 691 940 794 200 7 898 007 24 010
9 ООО «Мэйнс Страховые Брокеры и Консультанты» 531 850 458 827 9 349 124 151 887
10 ООО «Морской Страховой Брокер» 364 073 354 331 10 16 688 0
11 ООО «Нобилис Страховые брокеры» 291 415 229 500 13 121 792 23 330
12 ООО «Страховой брокер Мирное небо» 257 357 218 321 14 180 291 252 355
13 ООО «АФМ Страховые Брокеры» 220 379 247 474 12 213 471 17 721
14 ООО «Страховой брокер Энергоэксперт» 185 703 168 312 17 45 175 9 040
15 ООО «СЛ Страховые брокеры» 142 409 202 183 16 281 530 329 607
16 ООО «Индустриальный страховой брокер» 139 934 86 966 23 39 012 19 667
17 ООО «ИГК страховой брокер» 135 419 140 623 19 120 979 166 487
18 ООО «СБ РК-Страхование» 122 955 101 740 22 106 070 85 885
19 ООО «Страховой Брокер Цунами» 120 294 72 758 28 49 324 35 008
20 ООО «СБ Панди Транс» 115 009 84 973 24 75 930 187 268
21 ООО «Страховой брокер ИНТЕРИС» 113 636 108 898 21 112 558 108 944
22 ООО «Страховой брокер Кинцуги ПРО» 103 924 12 736 43
23 ООО «Челлендж Групп — Страховые консультанты и брокеры» 94 628 75 557 26 25 789 33 850
24 ООО «Страховой брокер Созвездие» 92 886 167 503 18 57 348 215 312
25 ООО «СОЮЗ СБ» 86 218 70 666 29 47 110 36 593
26 ООО «Страховой брокер Логика» 84 867 247 577 11 76 789 24 681
27 ООО «Страховой брокер Эльбрус-кредитное Страхование» 81 575 62 509 30 54 829 89 798
28 ООО «СБ Траст Кавер» 79 836 73 417 27 65 252 44 937
29 ООО «СБ АКСИОМ ИнРе» 78 610 50 376 34 27 225 142 444
30 «Скала Страховой Брокер» ООО 72 004 36 127 36 47 887 25 832
31 ООО «СБ Приорат» 71 962 50 771 33 37 545 39 750
32 ООО «Страховой брокер АМсек24» 69 419 80 982 25 34 651 13 573
33 ООО «Страховой брокер Сосьете де Куртаж Ре» 63 020 57 054 32 52 270 51 371
34 ООО «Страховой брокер ССГ» 54 707 Член АПСБ с 2025 г
35 ООО «СБ ЕДИНСТВО» 45 946 206 489 15 2 512 210
36 ООО «Страховой брокер ФинАссист» 36 639 33 439 37 23 457 23 475
37 ООО «Пьюр Иншуранс-Страховой Брокер» 36 152 32 132 38 22 846 15 536
38 ООО «Страховой брокер Альтаир» 32 340 39 980 35 8 845 62
39 ООО «СБ РИФАМС» 28 267 24 731 39 24 844 11 409
40 ООО «А.Р.С. Страховые брокеры» 23 969 61 645 31 377 832 661 194
41 ООО «Страховой брокер Орион» 19 487 3 024 49 0 0
42 ООО «СИНКо Груп (Си.Ай.Эс)» 18 987 8 582 46 11 446 13 255
43 ООО «Страховой брокер Велес» 18 050 21 442 40 12 843 7 744
44 ООО «Колмонт Рус-Страховые брокеры» 17 628 14 885 42 9 809 10 304
45 ООО «СБ Оптимум» 14 840 109 012 20 300 164 315 732
46 ООО «Страховой брокер СиЛайн» 10 899 17 261 41 77 239 163 360
47 СБ «ИНКОМ» (ООО) 10 162 8 689 45 7 399 5 988
48 ООО «СБ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 8 535 0 56 0 50
49 ООО «СБ Помощь» 8 300 0 57 0 0
50 ООО «Страховой брокер Ингрия» 6 929 8 54 0 0
51 ООО «СБ РИМС» 6 370 6 831 47 5 245 3 334
52 ООО «Эдванс. Страховые брокеры и консультанты» 5 488 8 722 44 8 102 5 477
53 ООО «БЛГС СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ» 3 429 1 968 51 1 985 2 432
54 ООО «СБ Тернер» 3 249 3 425 48 4 000 9 860
55 ООО «СПБ Инфострах» 2 759 2 503 50 2 049 2 290
56 ООО «МСБ» 446 930 53 5 101 4 427
57 ООО «СТРАХОВОЙ БРОКЕР ГОРНОЙ, УГОЛЬНОЙ И УГЛЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 85 3 55 0 0
ООО «Кун и Бюлов Страховой Брокер» Лицензия сдана 1 297 52 381 1 885
Итого 21 016 592 21 306 565 19 165 528 16 199 592

Таблица подготовлена АПСБ специально для “Ъ”

*За вычетом НДС.

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