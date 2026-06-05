«Профессионализм и кристальная репутация востребованы всегда»

Ассоциация профессиональных страховых брокеров (АПСБ) представляет шестой ежегодный рейтинг российских страховых брокеров, уникального института практической экспертизы рынка страховых услуг. Годовая суммарная выручка по страховому брокерскому рынку осталась практически неизменной: упала в пределах 1 процентного пункта (п. п.). Второй год подряд не меняется первая тройка брокеров, хотя ее доля падает, что свидетельствует о здоровой конкуренции. На вопросы “Ъ” отвечает Катерина Якунина, председатель совета АПСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

— Второй год подряд (2024–2025) неизменна первая тройка лидеров среди страховых брокеров по составу и порядку: ООО «РК Страховой Брокер», ООО «Страховой брокер Сбербанка», ООО «Страховые брокеры АСТ». Это позитивно для рынка?

— Это просто факт, никак не влияющий на рынок. Три года назад тройка лидеров была другой.

— При этом третий год подряд (2023–2025) доля топ-3 снижается в суммарной выручке участников рейтинга страховых брокеров: 2023-й — 60%, 2024-й — 59%, 2025-й — 53%. Первый вывод, который напрашивается: такая динамика свидетельствует о здоровой конкуренции.

— Да, согласна. Брокерская комиссия, «уходящая» от лидеров, не исчезает. Она переходит к другим игрокам брокерского рынка в процессе здоровой конкуренции.

— Вы прогнозировали в 2025 году рост выручки рынка страховых брокеров «как минимум на 10%». Фактически годовая суммарная выручка в 2025 году по отношению к 2024 году осталась практически неизменной, даже снизившись примерно на 1%? Притом что в 2024 году выручка выросла на 12%, а в 2023 году — на 18% год к году. То есть прогноз не сбылся?! Какова причина?

— Пока прогноз не сбылся. Причины не новы: «дорогие» деньги, общая ситуация в экономике, переход клиентов с процентной комиссии на фиксированный размер комиссионного вознаграждения. Но в текущем году мы ждем позитивные изменения: во-первых, мы надеемся на дальнейшее снижение ставки ЦБ и, во-вторых, на рост страховых премий в имущественных видах.

— Удалось ли договориться с ЦБ об «одновременном представительстве» страхового брокера обеих сторон в страховой сделке? И если да, что это вам даст?

— К сожалению, ЦБ пока, полтора года спустя, все еще никак не прокомментировал нашу инициативу, в то время как брокерское сообщество на нее очень рассчитывает.

Во-первых, это наконец формализует давно сложившуюся на рынке практику. Во-вторых, это пойдет на пользу нашим клиентам-страхователям и позволит брокерам еще лучше отстаивать их интересы перед страховщиками.

— В прошлом году вы озвучили свои ожидания об «удвоении» количества страховых брокеров к 2030 году. Но по 2025 году этой тенденции не видно?

— Не соглашусь. За последние шесть месяцев, с ноября 2025 года, брокерские лицензии получили пять новых компаний. А один брокер, ранее планировавший сдать лицензию и в связи с этим вышедший из АПСБ, передумал и на днях подал заявление о повторном вступлении в ассоциацию.

С другой стороны, изменения в Закон о страховании, запрещающие оказывать посреднические услуги без получения официального статуса либо страхового агента, либо страхового брокера, о которых мы много говорили в прошлом году и на принятие которых так надеялись, вот уже три года лежат в Государственной думе практически без движения.

— Каковы основные статьи доходов для большинства брокеров в последние три-пять лет. Какова тенденция?

— С одной стороны — «классика», имущественные виды страхования и ДМС. ОСАГО все-таки не брокерский вид, как и накопительные виды страхования. Все больше растет доля комиссионного вознаграждения от новых видов страхования, в первую очередь киберрисков и ответственности директоров (D&O). С другой стороны, существенно выросла доля вознаграждения брокеров за консультационные услуги и участие в урегулировании убытков. Многие брокеры развивают сопутствующие сервисы по использованию ИИ в страховании.

— Как меняются в последние три-пять лет запросы и критерии интереса страховщиков в отношении страховых брокеров?

— Высокий профессионализм и кристальная репутация были востребованы всегда. Плюс креативность, оперативность и умение мыслить нестандартно. А также дополнительные сервисы, в том числе с использованием ИИ.

Беседовал Владислав Дорофеев