Приватизацию «Дома Лятушевича» в Ижевске согласуют с Госсоветом Удмуртии

Госсовет Удмуртии согласует приватизацию одного из старейших зданий Ижевска, известного как «Дом Лятушевича». Проект постановления республиканского парламента об объекте культурного наследия (ОКН) федерального значения опубликован на сайте законодательного органа. Его рассмотрят на ближайшей сессии 2 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Centre digital & media Фото: Centre digital & media

Начальная цена здания на открытых торгах, следует из документа, составит 1 руб. Площадь объекта «Казенный дом, нач. XIX, 1820-е годы, арх. Дудин С. Е.» составляет 468,5 кв. м. Он расположен на улице Вадима Сивкова, 180. Объект находится в неудовлетворительном состоянии.

О продаже «Дома Лятушевича» «Ъ-Удмуртия» писал в конце февраля. Новый собственник будет обязан провести реставрацию ОКН. Эксперты отмечают, что в настоящее время здание находится в плачевном состоянии и требует больших вложений в реставрацию, при этом оно может быть интересно инвесторам за счет хорошей локации.

Об истории казенного дома и его будущем читайте в материале «Дому Лятушевича поищут нового хозяина».