Пляжи столицы развернули шезлонги

В столице начался плавательный сезон. Частные аквакомплексы и городские площадки запускают бассейны под открытым небом. По опыту 2025 года спрос на такие развлечения будет стабильно высоким. А VIP-предложения доходят до нескольких десятков тысяч рублей за одно посещение.





Как сообщается на сайте mos.ru, в 2026 году власти города подготовили к приему гостей 18 открытых бассейнов. Шесть из них находятся в парках, 12 — на фестивальных площадках в спальных районах. Среди них Южное Медведково, Вишняки, Марьино, Теплый Стан и Некрасовка.

Посетителям будут доступны шезлонги, зонтики, душевые, туалеты, кабинки для переодевания и камеры хранения. Спрос на районные бассейны, как всегда, огромный, говорит генеральный директор архитектурно-градостроительного бюро «Мастер'с План» Юлия Зубарик:

«Уже второй год наши московские районные бассейны показывают хорошую динамику посещаемости, и вот-вот они все уже открываются. Например, сегодня я бегала в Серебряном Бору и видела, как там проходят последние приготовления для москвичей и гостей. Здесь, конечно, Москва отыгрывает свою стратегию "город-курорт", чтобы люди не уезжали за город или в другие города, а оставались в столице и тратили здесь деньги».

Билеты в городские бассейны можно забронировать и купить на сайте mos.ru. Ценообразование довольно гибкое. Если кликнуть на «билет от 100 рублей», сайт предложит бронирование минимум за 400 руб., проверил “Ъ FM”.

Дороже всего стоит вход на пляж у Пионерского пруда. Билет с обычным шезлонгом обойдется в 3 тыс. руб., а с шезлонгом повышенной комфортности — 10 тыс. руб. В одной из самых модных локаций этого года цены более приемлемые, рассказали “Ъ FM” в аквакомплексе «Лужники»:

«У нас есть два бассейна, бани, лежаки, волейбольная площадка. В будни за 1,5 часа (с 10:00 до 19:00) цена будет 2190 руб. В остальное время — с 7:00 до 10:00 и с 12:00 до 21:30 — 1290 руб. А 3 часа будет стоить 3790 руб. В выходной 1,5 часа единый тариф получается за 2190 руб., 3 часа — 3790 руб.»

Более традиционные варианты — «Акватория ЗИЛ», бассейны «Фили» и «Чайка». Стоимость билета начинается от 1,6 тыс. руб. Тренд на подобный досуг общемировой, утверждает создатель проекта Moscowwalks Александр Усольцев:

«Культура открытых бассейнов в целом в мире очень распространена. Это занятие, зародившееся еще в Римской империи, где, с одной стороны, был культ терм, а с другой — культ фонтанов. В России в силу климата это сезонная история, хотя, конечно, желание купаться под открытым небом у нас настолько огромное, что в ХХ веке самый крупный бассейн под открытым небом в мире был бассейн "Москва". Если судить по сезону 2025 года, популярность бассейнов под открытым небом, особенно рядом с домом, превосходит любое предложение».

На частных площадках, например The Bassein, Dream Beach Club и Shore House, цена посещения — 3–9 тыс. руб. Из дополнительных опций — бары и рестораны возле шезлонгов, а также аниматоры для детей.

Леонид Пастернак, Николай Малышев