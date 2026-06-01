Главная тема на российском рынке на этой неделе — помимо ПМЭФ, естественно — ожидание заявления Минфина об операциях в рамках бюджетного правила на валютном рынке. Скорее всего, Минфин будет покупать валюту, поскольку экспортная цена российской нефти и нефтепродуктов превышала уровень $59. Это планка отсечки, которую Минфин использует в рамках бюджетного правила. Все, что выше этого уровня, направляется в бюджет. Соответственно, на эти дополнительные доходы закупается валюта для Фонда национального благосостояния. Схема достаточно простая, однако ключевой вопрос сейчас — объем операций: для рынка имеет значение не сам факт действий Минфина, а их масштаб. На что обратить внимание инвесторам? Куда вложить 1 млн руб. и более? Об этом — в новом выпуске программы «Идея на миллион».

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: В мае Минфин обозначил объем покупок валюты на уровне 110 млрд руб. — заметно ниже ожиданий рынка (200–250 млрд руб.). Сейчас удержать столь низкий показатель будет сложно из-за динамики экспорта и параметров бюджетного правила. На фоне обсуждения возможного ужесточения бюджетного правила с 2027 года (снижение цены отсечения до $50 за баррель) рынок закладывает более крупные операции. При экспорте нефти около 5 млн баррелей в сутки объем покупок может вновь выйти в диапазон 250–300 млрд руб., что давит на рубль. Рубль уже реагирует: он снижается даже при росте нефти — фьючерсы прибавляют около 3%, тогда как рубль потерял примерно 1% к юаню. Формируется зависимость: чем выше цена нефти, тем больше потенциальные покупки валюты со стороны Минфина. В условиях низкой ликвидности именно действия государства становятся ключевым фактором валютного рынка.

