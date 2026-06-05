Право руля
Может ли ухудшение ситуации с ОСАГО в одном регионе стать тревожным звоночком для всей страны
Приморский край оказался в так называемой красной зоне — перечне субъектов с самой сложной обстановкой на рынке «автогражданки». По итогам первого квартала 2026 года регион занимает пятое место в антирейтинге, который регулярно составляет Российский союз автостраховщиков (РСА), подсчитывая частоту страховых случаев по ОСАГО.
По итогам первого квартала 2026 года количество убыточных регионов по «автогражданке» выросло до 60
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Полигон
Директор по защите активов РСА Сергей Ефремов привел статистику: средняя выплата по ОСАГО в Приморье достигла 167,5 тыс. руб., показав рост более чем на 17%, а уровень выплат с учетом расходов на ведение дела взлетел до 181%. Это почти вдвое больше общероссийского уровня. При этом частота страховых случаев — третья в РФ, а доля европротоколов (оформлений ДТП без вызова полиции) и вовсе оказалась рекордной — 71,3%. Особую тревогу у РСА вызвало катастрофическое падение возбуждаемости уголовных дел по заявлениям страховщиков: с 58% в 2023 году до 12% в 2025-м.
Эксперты страхового рынка сошлись во мнении, что корень проблем Приморья лежит не в самой аварийности, а в структурном дисбалансе, спровоцированном массовым использованием праворульных автомобилей и технологической эволюцией мошенничества. Как отмечают специалисты, именно уникальное сочетание дешевых б/у запчастей, законодательной лазейки с расчетом по новым деталям и уязвимостей портала «Госуслуги» превратило регион в полигон для отработки криминальных схем, которые уже начали расползаться по другим субъектам РФ.
Первое, на что указывают все участники рынка,— обилие японских и корейских автомобилей в Приморье. По данным РСА, доля легковых автомобилей с правым рулем в Приморском крае составляет более 85%. Их ремонт обходится относительно недорого — за счет огромного выбора бывших в употреблении деталей. Однако Центробанк предписывает считать ущерб по ОСАГО, опираясь на цены новых запчастей, которые в Россию для праворульных моделей официально почти не поставляются.
«Проблем с б/у запчастями в Приморском крае нет, и цены на них в разы ниже, чем на новые. У граждан возникает вопрос: почему бы не поправить финансовое положение за счет ремонта автомобиля, если есть такая лазейка? Возмещение по страховому событию от страховой компании получают с учетом новых запасных частей, ремонт же проводится б/у деталями. Возникают целые организованные группы, которые ставят данный бизнес на поток»,— отмечают в РСА.
Поскольку ценовые справочники зачастую не содержат данных о таких моделях, в случае ДТП страховщик вынужден платить не по среднерыночным, а по реальным ценам, добавляет директор по безопасности СК МАКС Владимир Пашин. А это автоматически увеличивает сумму выплаты.
«Нередко стоимость одной запасной части поврежденного автомобиля превышает рыночную стоимость всего автомобиля в неповрежденном состоянии. Этой ситуацией активно пользуются мошенники»,— соглашается собеседник “Ъ”.
«Госуслуги» и юристы
В Приморье высока доля полисов ОСАГО, купленных онлайн, порой с опцией "мультидрайв" — это открытая страховка без указания в ней конкретных водителей. Владимир Пашин обращает внимание: нередко полисы оформляются либо на вымышленных страхователей, либо на тех, кто ведет асоциальный образ жизни, имеет много кредитов и исполнительных производств.
Такие люди за незначительную сумму, не зная истинных целей злоумышленников, передают копии своих документов и даже предоставляют доступ к порталу «Госуслуги», без которого невозможно оформить европротокол. Вероятно, именно это и объясняет приморское «чудо» рекордной доли европротоколов, упомянутой РСА.
«Мошенники инсценируют ДТП по таким полисам, используя персональные данные и доступ к "Госуслугам", и получают страховые выплаты. По одному полису оформляется несколько ДТП, по которым чаще всего выплачивается лимит 400 тыс. руб. Указанная схема мошенничества набрала ход именно в Приморском крае»,— рассказывает эксперт.
Зачастую ДТП оформляется на бумаге, затем материалы отправляются через «Госуслуги». Однако, учитывая передачу персональных данных и доступа к порталу подставными лицами, проверить постфактум, были ли водители на месте аварии на самом деле, практически невозможно.
Как ни парадоксально, но на фоне роста реального мошенничества страховщики отмечают снижение количества заявлений с «классическими» признаками обмана. Война перешла в юридическую плоскость.
«Если говорить о влиянии мошенничества, в том числе и с использованием европротоколов, тут мы и в целом по стране, и в Приморье видим снижение заявленных в компанию убытков с признаками мошенничества. В то же время можно говорить о том, что в последнее время в Приморском крае более активно стали действовать так называемые юридические представители, которые, используя серые зоны в законодательстве и проблемы с запчастями, строят свой бизнес на судебных взысканиях страхового возмещения, увеличивая его при этом за счет штрафов и пеней»,— рассказывает директор по развитию портфеля ОСАГО компании «Росгосстрах» Юрий Стрекалов.
Эффект домино: как это влияет на страну
Ситуация в Приморье — как «пилотный проект» для всей страны. Мошеннические схемы, отработанные на Дальнем Востоке, уже мигрируют в другие регионы.
«Вслед за Приморьем высокие показатели демонстрируют Новосибирская область, Смоленская область и Краснодарский край, где мы фиксируем всплеск мошенничества. Есть примеры и в других регионах. Увидев успешные (для мошенников) схемы на примере Приморья и отсутствие жесткой реакции правоохранителей, мошенники неизбежно станут использовать (и уже активно используют) их в других регионах со схожей структурой автопарка»,— делится господин Пашин.
Как отмечают в РСА, количество регионов в красной зоне по ОСАГО всегда 20, то есть вырасти оно не может. Но может создаться ситуация, при которой регионы в желтой зоне своими показателями значительно ухудшат общую статистику по ОСАГО. Так, например, по итогам первого квартала 2026 года количество убыточных регионов по «автогражданке» выросло до 60.
Биометрия, тюрьма и лишение прав
Справляться с ситуацией рынок предлагает комплексно — с помощью технологий, права и административных мер. Без непосредственного участия администрации региона и регулятора страховой деятельности данную проблему не решить, уверены в РСА.
Владимир Пашин предлагает: активный розыск водителей, часто попадающих в ДТП с признаками умышленности, должны проводить не только страховые компании, но и правоохранительные органы. Кроме того, нужны дополнительные меры проверки и привлечения к ответственности, если подозрительные ДТП случаются у водителя более трех раз. Наконец, по мнению эксперта, передача доступа к «Госуслугам» должна считаться соучастием, если он используется для страхового мошенничества.
«С 5 июля 2025 года за передачу своих платежных данных (карт, логинов, паролей) третьим лицам введена уголовная ответственность по ст. 187 УК РФ — до трех лет лишения свободы или штраф до 300 тыс. руб. Необходимо распространить эту логику и на доступ к "Госуслугам"»,— предлагает господин Пашин.
Технологический способ ограничить действенность этой схемы тоже есть. Передача или хищение аккаунта на «Госуслугах» будет бесполезным, если ввести биометрическую систему для подтверждения ключевых решений, в том числе направления материалов о ДТП, резюмирует эксперт.