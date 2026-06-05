Право руля

Приморский край оказался в так называемой красной зоне — перечне субъектов с самой сложной обстановкой на рынке «автогражданки». По итогам первого квартала 2026 года регион занимает пятое место в антирейтинге, который регулярно составляет Российский союз автостраховщиков (РСА), подсчитывая частоту страховых случаев по ОСАГО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогам первого квартала 2026 года количество убыточных регионов по «автогражданке» выросло до 60

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ По итогам первого квартала 2026 года количество убыточных регионов по «автогражданке» выросло до 60

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Полигон

Директор по защите активов РСА Сергей Ефремов привел статистику: средняя выплата по ОСАГО в Приморье достигла 167,5 тыс. руб., показав рост более чем на 17%, а уровень выплат с учетом расходов на ведение дела взлетел до 181%. Это почти вдвое больше общероссийского уровня. При этом частота страховых случаев — третья в РФ, а доля европротоколов (оформлений ДТП без вызова полиции) и вовсе оказалась рекордной — 71,3%. Особую тревогу у РСА вызвало катастрофическое падение возбуждаемости уголовных дел по заявлениям страховщиков: с 58% в 2023 году до 12% в 2025-м.

Эксперты страхового рынка сошлись во мнении, что корень проблем Приморья лежит не в самой аварийности, а в структурном дисбалансе, спровоцированном массовым использованием праворульных автомобилей и технологической эволюцией мошенничества. Как отмечают специалисты, именно уникальное сочетание дешевых б/у запчастей, законодательной лазейки с расчетом по новым деталям и уязвимостей портала «Госуслуги» превратило регион в полигон для отработки криминальных схем, которые уже начали расползаться по другим субъектам РФ.

Первое, на что указывают все участники рынка,— обилие японских и корейских автомобилей в Приморье. По данным РСА, доля легковых автомобилей с правым рулем в Приморском крае составляет более 85%. Их ремонт обходится относительно недорого — за счет огромного выбора бывших в употреблении деталей. Однако Центробанк предписывает считать ущерб по ОСАГО, опираясь на цены новых запчастей, которые в Россию для праворульных моделей официально почти не поставляются.

«Проблем с б/у запчастями в Приморском крае нет, и цены на них в разы ниже, чем на новые. У граждан возникает вопрос: почему бы не поправить финансовое положение за счет ремонта автомобиля, если есть такая лазейка? Возмещение по страховому событию от страховой компании получают с учетом новых запасных частей, ремонт же проводится б/у деталями. Возникают целые организованные группы, которые ставят данный бизнес на поток»,— отмечают в РСА.

Поскольку ценовые справочники зачастую не содержат данных о таких моделях, в случае ДТП страховщик вынужден платить не по среднерыночным, а по реальным ценам, добавляет директор по безопасности СК МАКС Владимир Пашин. А это автоматически увеличивает сумму выплаты.

«Нередко стоимость одной запасной части поврежденного автомобиля превышает рыночную стоимость всего автомобиля в неповрежденном состоянии. Этой ситуацией активно пользуются мошенники»,— соглашается собеседник “Ъ”.

«Госуслуги» и юристы

В Приморье высока доля полисов ОСАГО, купленных онлайн, порой с опцией "мультидрайв" — это открытая страховка без указания в ней конкретных водителей. Владимир Пашин обращает внимание: нередко полисы оформляются либо на вымышленных страхователей, либо на тех, кто ведет асоциальный образ жизни, имеет много кредитов и исполнительных производств.

Такие люди за незначительную сумму, не зная истинных целей злоумышленников, передают копии своих документов и даже предоставляют доступ к порталу «Госуслуги», без которого невозможно оформить европротокол. Вероятно, именно это и объясняет приморское «чудо» рекордной доли европротоколов, упомянутой РСА.

«Мошенники инсценируют ДТП по таким полисам, используя персональные данные и доступ к "Госуслугам", и получают страховые выплаты. По одному полису оформляется несколько ДТП, по которым чаще всего выплачивается лимит 400 тыс. руб. Указанная схема мошенничества набрала ход именно в Приморском крае»,— рассказывает эксперт.

Зачастую ДТП оформляется на бумаге, затем материалы отправляются через «Госуслуги». Однако, учитывая передачу персональных данных и доступа к порталу подставными лицами, проверить постфактум, были ли водители на месте аварии на самом деле, практически невозможно.

Как ни парадоксально, но на фоне роста реального мошенничества страховщики отмечают снижение количества заявлений с «классическими» признаками обмана. Война перешла в юридическую плоскость.

«Если говорить о влиянии мошенничества, в том числе и с использованием европротоколов, тут мы и в целом по стране, и в Приморье видим снижение заявленных в компанию убытков с признаками мошенничества. В то же время можно говорить о том, что в последнее время в Приморском крае более активно стали действовать так называемые юридические представители, которые, используя серые зоны в законодательстве и проблемы с запчастями, строят свой бизнес на судебных взысканиях страхового возмещения, увеличивая его при этом за счет штрафов и пеней»,— рассказывает директор по развитию портфеля ОСАГО компании «Росгосстрах» Юрий Стрекалов.

Эффект домино: как это влияет на страну

Ситуация в Приморье — как «пилотный проект» для всей страны. Мошеннические схемы, отработанные на Дальнем Востоке, уже мигрируют в другие регионы.

«Вслед за Приморьем высокие показатели демонстрируют Новосибирская область, Смоленская область и Краснодарский край, где мы фиксируем всплеск мошенничества. Есть примеры и в других регионах. Увидев успешные (для мошенников) схемы на примере Приморья и отсутствие жесткой реакции правоохранителей, мошенники неизбежно станут использовать (и уже активно используют) их в других регионах со схожей структурой автопарка»,— делится господин Пашин.

Как отмечают в РСА, количество регионов в красной зоне по ОСАГО всегда 20, то есть вырасти оно не может. Но может создаться ситуация, при которой регионы в желтой зоне своими показателями значительно ухудшат общую статистику по ОСАГО. Так, например, по итогам первого квартала 2026 года количество убыточных регионов по «автогражданке» выросло до 60.

Биометрия, тюрьма и лишение прав

Справляться с ситуацией рынок предлагает комплексно — с помощью технологий, права и административных мер. Без непосредственного участия администрации региона и регулятора страховой деятельности данную проблему не решить, уверены в РСА.

Владимир Пашин предлагает: активный розыск водителей, часто попадающих в ДТП с признаками умышленности, должны проводить не только страховые компании, но и правоохранительные органы. Кроме того, нужны дополнительные меры проверки и привлечения к ответственности, если подозрительные ДТП случаются у водителя более трех раз. Наконец, по мнению эксперта, передача доступа к «Госуслугам» должна считаться соучастием, если он используется для страхового мошенничества.

«С 5 июля 2025 года за передачу своих платежных данных (карт, логинов, паролей) третьим лицам введена уголовная ответственность по ст. 187 УК РФ — до трех лет лишения свободы или штраф до 300 тыс. руб. Необходимо распространить эту логику и на доступ к "Госуслугам"»,— предлагает господин Пашин.

Технологический способ ограничить действенность этой схемы тоже есть. Передача или хищение аккаунта на «Госуслугах» будет бесполезным, если ввести биометрическую систему для подтверждения ключевых решений, в том числе направления материалов о ДТП, резюмирует эксперт.

Рита Ройзен